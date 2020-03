Die letzte Schicht

Achim - Von Philipp Köster. Seit 2014 fährt Michael Wimmer Bürgerbus, doch heute erlebt er eine Premiere: An der Desmastraße steigt eine junge Frau zu und möchte ein Anschlussticket für Schüler lösen. „Anschlussticket für Schüler? Wie geht das denn? Das habe ich noch nie gehabt.“ Wimmer schaut auf eine Liste, findet aber auf die Schnelle keine Nummer, die er auf seinem Tablet eintippen kann, um einen Fahrschein zu drucken. Der Bus kann nicht weiterfahren, hat schon einige Minuten Verspätung. Doch Michael Wimmer bleibt ganz ruhig. Er lässt die Schülerin einsteigen, telefoniert mit dem Fahrdienstleiter und lässt sich einen Hinweis geben, wie er das Ticket eingeben kann. Das erledigt er dann später am Bahnhof.

Der 63-Jährige meistert souverän diese kleine Herausforderung. Im siebten Jahr als Bürgerbusfahrer unterwegs, hat Wimmer schon einiges erlebt. Auch einen Unfall hat er mal verursacht. Auf der Worpsweder Straße wurde es ein bisschen eng, als Gegenverkehr nahte. In einer Parkbucht hat er dann den Kotflügel eines Autos mitgenommen. Nichts Wildes. Dank des immer telefonisch erreibaren Fahrdienstleiters kann in solchen Fällen schnell der Ersatzbus herbeigeschafft werden. Auch Wimmer selbst macht als einer von sieben Fahrdienstleitern diesen Bereitschaftsdienst.

Heute sitzt er aber am Steuer, er fährt die achte und letzte Schicht des Tages ab 16.50 Uhr. Drei Stunden dauert sie und führt über 65 Kilometer. Am Bahnhof war Übergabe mit Kollege Volker Tetzel. Es herrscht normaler Berufsverkehr. Die Autobahnen sind frei, sodass es nicht so viel Ausweichverkehr gibt. In den kommenden drei Stunden fährt Wimmer in Bus 2 alle vier Routen im Achimer Stadtgebiet ab. Zunächst geht es auf der 794 nach Baden und Badenermoor. Später nach Borstel, nochmal nach Baden (auf der 792) und schließlich nach Uphusen. „Wir steuern mit den zwei Bussen somit alle 90 Minuten jede Haltestelle an“, sagt Wimmer, der im Bürgerbusverein den gesamten Fahrbetrieb verantwortet.

2014 nahm Wimmer ein Angebot seines Arbeitsgebers an. Der Bankbeschäftigte ging in Rente. „Ich konnte mit 57 Jahren bei der Commerzbank aufhören und mir etwas suchen, was Spaß macht, ohne Stress zu haben.“ Denn die Bürgerbusfahrer müssen bei Weitem nicht so oft ran, wie ihre professionellen Kollegen. Die Ehrenamtlichen, zurzeit sind es 55, fahren im Schnitt einmal in der Woche. In der Regel sind es Ruheständler. Alle fünf Jahre müssen sie ihre Lizenz erneuern, wenn sie noch mögen. Dabei werden unter anderem Reaktionsschnelligkeit und Sehvermögen getestet, aber auch der Blutdruck und andere Körperfunktionen überprüft. Weil der nicht gemeinnützige („Wir verkaufen ja Fahrscheine“) Verein im Jahr 2011 den Betrieb aufnahm, sind im kommenden Jahr laut Wimmer bei 19 Fahrern die Verlängerungen fällig. Und weil es denkbar ist, dass etliche von ihnen aufhören könnten, sucht der Verein Nachwuchs.

Die Erlangung der Lizenz ist ebenso kostenlos wie freiwillige Sicherheitstrainings. Monatliche Treffen im Kasch, Jahresfeier und Grillfest, ermöglicht durch ein kleines Sparschwein im Bus, sorgen dafür, dass die Fahrer, sonst ja allein auf dem Sitz, ein reges Vereinsleben haben.

Die letzte Schicht des Tages ist etwas ruhiger. So um die 15 Gäste steigen zu. Insgesamt nutzen 31 000 Bürger jährlich den Achimer Bürgerbus, etwas weniger als auf dem Höhepunkt der Zuwanderung vor ein paar Jahren, als viele Geflüchtete zustiegen, um in ihre Unterkünfte zu gelangen.

Wieder am Bahnhof angekommen, hätte Michael Wimmer jetzt laut Fahrplan eigentlich zehn Minuten Pause, doch obwohl unterwegs gar nicht so viel los war, hat er sieben Minuten angesammelt. „Die Sache mit dem Anschlussticket hat ein bisschen gedauert“. Doch davon lässt sich ein im Wortsinn „erfahrener“ Bürgerbusfahrer nicht aus der Ruhe bringen.

• Wer ins Team der Ehrenamtlichen einsteigen möchte, wendet sich unter 0176/ 47 35 15 04 oder per E-Mail an info@buergerbus-achim.de an den Verein.