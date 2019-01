Firmenpleite: Verfahren gegen Ex-Chefin eingestellt

Achim - Kurz vor dem Firmenbankrott übernimmt ein rätselhafter, neuer Geschäftsführer aus Litauen. Mitarbeiter, die ihre Löhne nicht mehr erhielten, reichen eine Sammelklage ein. Und die Chefin bucht noch nach ihrer Abberufung 5 .000 und 30.000 Euro vom Firmenkonto ab.

Das waren Zutaten des Strafverfahrens vor dem Achimer Amtsgericht um die Pleite der „Hansa-Sicherheits- und Dienstleistungsgesellschaft“, die ihren Geschäftssitz an der Steuben-Allee hatte. Angeklagt war die jetzt 38-jährige Bremer Ex-Geschäftsführerin.

Ihr wurde vorgeworfen, den Vermögensstand der Firma verschleiert zu haben, obwohl die Zahlungsunfähigkeit feststand. Außerdem ging es um das laut Anklage für private Zwecke genutzte abgehobene Geld.

Die Beschuldigte selber äußerte sich nicht. Ihr Verteidiger betonte jedoch, die Firma sei liquide gewesen, als seine Mandantin ihre Anteile als Geschäftsführerin verkaufte.

Anfang 2015 war das Unternehmen auf ihren Namen gegründet worden. Ihr damaliger Ehemann, der selbst eine Firma der gleichen Branche betrieb, die später wegen Insolvenz aufgelöst wurde, stieg in Achim mit ein.

„Mitarbeiter, die man gebrauchen konnte“, wurden von seiner in die neue Firma übernommen, bestätigte der 53-Jährige als Zeuge. Seine Frau war als Gesellschafterin mit 35.000 Euro Eigenkapital dabei.

Nach der offenbar heftigen Trennung des Paares und Ausstieg des Partners Ende Februar 2016 wurde die Bremerin alleinige Chefin. Das vom Firmenkonto abgebuchte Geld hatte sie laut Anwalt nach der Übergabe an den Nachfolger aus Litauen überwiesen, was anhand von Quittungen belegbar sei.

Die Staatsanwältin äußerte den Verdacht, dass die Abtretung der Firma eine vorgeschobene Sache gewesen sei, „um die eigene Verantwortung für den Bankrott zu verschleiern“. Seltsam sei, dass es zwei völlig unterschiedliche Unterschriften des neuen Geschäftsführers gebe und diesen offenbar niemand von den Mitarbeitern kenne.

Wohl aber hatte ein als Zeuge geladener 70-jähriger Notar die Ablichtung des litauischen Personalausweises dabei. Der Jurist hatte die Beurkundung des Geschäftsführerwechsels abgewickelt.

Wenig später wurde es vor Gericht noch irritierender. Ein Mitarbeiter nämlich sagte aus, er habe zweimal direkt mit dem neuen Chef zu tun gehabt, der sich auch als solcher vorgestellt habe. Als ihm der Richter die Ausweisablichtung mit Foto präsentierte, war sich der Zeuge aber sofort sicher: Diesen Mann kenne er nicht und habe ihn nie gesehen.

Die Sammelklage von sieben Mitarbeitern wird anderswo entschieden. Um das Verfahren um die mögliche Bankrottverschleierung zum Abschluss zu bringen, regte der Richter Einstellung gegen Zahlen einer Geldauflage an. Alle Seiten einigten sich schließlich darauf.

Die Ex-Geschäftsführerin muss nun 500 Euro teils an die Staatskasse, teils an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Ihr jetziger Lebenspartner, ein Polizist, hatte am Ende der Verhandlung als Zuschauer im Saal noch für einen kleinen Paukenschlag gesorgt.

„Vergessen Sie den Mann aus Litauen. Der ist nur ein Phantom“, rief er aus. Schlimm sei aber, was die in Kabul geborene Angeklagte von ihrem ehemaligen Mann und Geschäftspartner alles habe erdulden müssen. Daraufhin brach die Frau in Tränen aus. Erst nachdem ihr neuer Gefährte sie vor dem Gerichtssaal getröstet hatte, wurde die Verhandlung fortgesetzt und beendet.

la

Rubriklistenbild: © dpa-tmn