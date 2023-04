Lesen die überhaupt noch?

Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Achim geben Tipps für gute, spannende Kinder- und Jugendliteratur: (von links) Marie Jankowsky, Monika Seitz und Susanne David, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. © Christian Walter

Achim – Weit entfernte Länder, mutige Freiheitskämpfer, Drachen, die große Liebe oder ein spannender Kriminalfall – Bücher sind die Tore zu anderen Welten, welche man sonst nicht aus dem Alltag kennt. Sie reißen mit, aber fesseln auch mit einfachen Worten. Durch wundersame Geschichten werden Leser Teil von dem, was sie sich nur ausmalen können. Aber was ist gerade bei Kindern und Jugendlichen angesagt?

Welche Welten bevorzugen sie? Und lesen die heutzutage überhaupt noch?

Kinder, oft begleitet von Erwachsenen, besuchen täglich die Stadtbibliothek in Achim, um nach Büchern zu schauen. Bei den Jugendlichen sieht es aber etwas anders aus. „Sie kommen eher, um sich hier mit ihren Freunden zu treffen, als zu lesen“, bemerkt Susanne David, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Es werde immer schwerer, Teenager zu erreichen. „Sie nehmen sich keine Zeit, müssen zur Schule gehen oder finden ihre Hobbys einfach spannender.“ Oft seien es die 12- bis 14-Jährigen, die sich vom Buch abwendeten.

„Man sollte versuchen, die Kinder mit einer guten Geschichte zu packen, sie aber nicht zum Lesen zwingen.“ So lautet der Rat von Iris Hunscheid, die zusammen mit ihrem Mann Veit Hoffmann die Buchhandlung Hoffmann in Achim betreibt.

Wenn doch das Interesse am Lesen besteht, schrecken Kinder und Jugendliche auch nicht vor dicken Wälzern zurück, weiß die Expertin. Bücher des sehr beliebten Genres Fantasy gibt es nach ihren Angaben bereits für Kinder ab 6 Jahren und üblicherweise in Reihen. Hierzu zählen „Keeper of the Lost Cities“ oder „Woodwalkers“. Klassiker wie „Harry Potter“ werden Hunscheid zufolge immer noch gerne zur Hand genommen. Populär seien ebenfalls Graphic Novels und Manga. Auch Queerness interessiere seit ein paar Jahren Jugendliche. Als ein Beispiel nennt die Händlerin „Heartstopper“, ein Graphic Novel mit Netflixverfilmung.

Solche Bücher geben den jungen Leserinnen und Lesern Einblicke in andere Welten, in die sie sich gerne hineinversetzen. Mit bestimmten Figuren des Literaturwerks identifizieren sie sich dann auch gerne. Das weiß nicht nur Iris Hunscheid.

Steffi Lindenberg, Leiterin der Bibliothek an der IGS. © -

Nach Angaben von Steffi Lindenberg, Bibliothekarin an der IGS Achim, ist es für die Kinder spannend, über etwas zu lesen, was normalerweise nicht zu ihrem Alltag oder Erfahrungsschatz gehört – beispielsweise Magie. Außer Fantasybüchern und Manga nehmen die jüngeren Besucher der Schulbibliothek Lindenberg zufolge auch Minecraft- und Sachbücher in die Hand.

Der Unesco-Welttag des Buches wurde am 23. April, also am gestrigen Sonntag, begangen. Er zielt darauf ab, mehr Kinder für das Lesen zu begeistern. Schülerinnen und Schüler haben an den folgenden Tagen die Möglichkeit, mit ihren Klassen Buchhandlungen zu besuchen und ein kostenloses Buch mit dem Titel „Volle Fahrt ins Abenteuer“ geschenkt zu bekommen.

Auch Steffi Lindenberg unterstützt das Anliegen der Unesco. Sie organisiert Aktionen rund ums Lesen, sodass die Schülerinnen und Schüler bei Lesewettbewerben oder an Autorenlesungen teilnehmen können. Die jungen Leute haben auch die Chance, ihre Wunschbücher in eine Liste zu schreiben, die die Bibliothekarin gerne für sie besorgt.

Längst gibt es Lesestoff natürlich auch in digitaler Form. Für E-Book-Reader gebe es das Angebot, digitale Bücher herunterzuladen, informiert Sabine Freyer-Schulz, Inhaberin der Achimer Buchhandlung Bücherwurm. Hörbücher könne man sich entweder im Laden oder im zugehörigen Onlineshop zulegen.

Freyer-Schulz legt Kindern ab sechs Jahren das Buch „Der Hoffnungsvogel“ ans Herz. Laut der Händlerin handelt es sich dabei um ein modernes Märchen, das von einem Land mit glücklichen Menschen erzählt. Als der Hoffnungsvogel jedoch verschwindet, herrscht Missgunst und Streit. Zwei Kinder machen sich auf den Weg, ihn zu finden und die Freude in das Land zurückzubringen.

Iris Hunscheid empfiehlt den Jugendroman „Toffee: Wie Glücklichsein von außen aussieht“. Die 15-jährige Allison ist von zu Hause abgehauen und würde ihr altes Leben am liebsten vergessen. Unterschlupf findet sie bei Marla, die nach und nach die Erinnerung an sich selbst verliert.