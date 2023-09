Lernen mit Kopf, Herz und Hand

Von: Michael Mix

Klassenraum mit Krankenbett. Um stark beeinträchtigten Kindern das Lernen zu erleichtern, gibt es Tafeln mit Piktogrammen und Gebärdensprache. © -

Achim – „Ein Haus des Lernens in leuchtenden Farben“, wie es in einer Pressemitteilung der Waldheim-Gruppe hieß, hat mit Beginn dieses Jahres an der Steuben-Allee im Stadtwaldviertel seinen Betrieb aufgenommen. Inzwischen ist die von Cluvenhagen nach Achim umgezogene Helene-Grulke-Schule (HGS) in ein neues Schuljahr gestartet. Zeit, mal hinter die Mauern des farbenfrohen Neubaus zu gucken.

„Wir haben ein buntes und vielfältiges Schulleben“, sagt HGS-Leiterin Meike Holsten beim Besuch des Zeitungsreporters. Es ist deutlich anders als das in sogenannten Regelschulen. „Denn in einer Förderschule für geistige Entwicklung, die wir sind, besteht eine Klasse nach einem Erlass des Kultusministeriums lediglich aus sieben Schülerinnen und Schülern“, informiert Holsten. „Und um die kümmern sich ein bis zwei Lehrkräfte, eine Pädagogische Mitarbeiterin, mitunter eine Therapeutin und oft auch jemand, der bei uns Freiwilligendienst leistet oder ein Praktikum macht.“

Sechs altersgemischte Klassen vom ersten Jahrgang bis zur Sekundarstufe II gibt es nach Angaben von Holsten im Haus, „eine mehr als im vorigen Schuljahr“. Darüber hinaus kooperiert die HGS mit acht Regelschulen im Kreisgebiet, wo ebenfalls Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf unterrichtet werden. „Insgesamt haben wir 108 Schülerinnen und Schüler, die aus dem Landkreis Verden, aber auch aus den Kreisen Diepholz und Rotenburg kommen.“

Digitale Kompetenzen bringt Lehrer Volker Linge Schülern im Computerraum bei. © -

Beim Rundgang durch den hell, freundlich und farbig gestalteten Flachbau an der Steuben-Allee ist zu sehen, dass alle Klassenräume über eine gut ausgestattete Küche sowie einen Spiel- und Ruheraum verfügen. „Denn neben dem projektorientierten und fächerübergreifenden Unterricht geht es hier auch immer um Entwicklungsförderung sowie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit“, erläutert Katharina Hartwig, Pressesprecherin der Waldheim-Gruppe. „Dazu gehören auch hauswirtschaftliche und soziale Kompetenzen als Vorbereitung auf das spätere Leben.“

Die Vielzahl der Lehr-, Therapie- und Betreuungskräfte, häufig mit Heilerziehungsausbildung, sowie der Räume hat ihren Grund. „Hier sind Kinder mit Unterstützungsbedarf. Und der ist sehr, sehr unterschiedlich“, betont Schulleiterin Holsten. Deshalb erfolge der Unterricht „sehr individualisiert und differenziert“, ausgerichtet auf den jeweiligen Lernbedarf des Schützlings.

Meike Holsten leitet die Helene-Grulke-Schule. © -

Die Ursachen für geistige Defizite seien vielfältig. Frühgeburten spielten dabei ebenso eine Rolle wie Drogenkonsum der Eltern. „Seit Kurzem haben wir hier auch traumatisierte Kinder aus der Ukraine, andere leiden unter Hör- und Sehproblemen.“

Therapeutin Stefanie Keller fördert motorische Fähigkeiten. © -

Neben den üblichen Fächern von Deutsch bis Sport gibt es an der HGS als Besonderheit „Personale Bildung“. „Die Schüler sollen dazu befähigt werden, das eigene Leben möglichst selbstständig zu gestalten“, erklärt Holsten. So übten die Kinder, einen Einkaufszettel zu schreiben und lernten anhand von Münzen und Geldscheinen rechnen, um im Supermarkt zurechtzukommen, bis hin zum Bezahlen an der Kasse.

In den Klassenräumen hängen Schaubilder mit Gebärdensprache und Piktogrammen, um stark Beeinträchtigten den Umgang mit Wörtern und Zahlen zu erleichtern. „Nach der Maxime von Pestalozzi: Lernen mit Kopf, Herz und Hand“, merkt Meike Holsten dazu an.

Die Helene-Grulke-Schule hat zu Beginn des Jahres in einem modernen Neubau an der Steuben-Allee im Stadtwaldviertel ihren Betrieb aufgenommen. © mix

Aber auch digitale Kompetenzen bekommen die Mädchen und Jungen in der HGS vermittelt. Jeder Klassenraum ist mit Active Boards ausgestattet, zudem gibt es einen Computerraum. „Die interaktiven Tafeln, die wir in Cluvenhagen noch nicht hatten, kommen besonders gut an“, berichtet Holsten.

Ein Gewinn sei darüber hinaus die geräumige Pausenhalle. Das Herzstück der Schule, bestehend aus Turnhalle, Cafeteria und Musikraum, könne für größere Veranstaltungen genutzt werden, „aber wir haben auch die Möglichkeit, eine Trennwand dazwischen zu ziehen“.

Die Helene-Grulke-Schule sei in Achim „angekommen“, sagt Meike Holsten. Vollendet ist das Gebäude dennoch nicht. Auf einer Fläche des Schulhofs sollen in den kommenden Jahren „noch drei Klassenräume angebaut werden. Denn wir müssen hier bald die Schüler der Andreasschule in Verden integrieren“.