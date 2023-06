Lerchenstraße statt Paulsberg

Von: Michael Mix

Politik und Verwaltung haben vor, auf dem Gelände der früheren Videothek an der Ecke Lerchenstraße / Gaswerkstraße eine neue Grundschule für die Kernstadt zu bauen. © bartz

Achim – Die Grundschule am Paulsberg sollte am jetzigen Standort geschlossen und durch einen Neubau an der Lerchenstraße ersetzt werden. Das empfiehlt eine vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung im Rathaus erstellte Machbarkeitsstudie im Hinblick auf den vom Bund vorgeschriebenen Ganztagsbetrieb an Lernstätten. Der Schulausschuss des Stadtrats befürwortete den eingeschlagenen Weg am Montagabend einstimmig und beauftragte die Verwaltung, „parallel zum bereits beschlossenen Bebauungsplanverfahren, die ersten Planungsschritte zu konkretisieren und eine Konzeptstudie für das Gesamtprojekt vorzulegen“.

Fachbereichsmitarbeiterin Christine Mahler hatte zuvor die verschiedenen Varianten in Sachen Schulstandort vorgestellt und dabei Vor- und Nachteile benannt. Die Bestandsimmobilie am Paulsberg für die Zukunft fit zu machen, sei aus mehreren Gründen schwierig. Mahler verwies auf die dortige begrenzte Fläche, Auseinandersetzungen mit Anwohnern, die Durchfahrtsrechte auf dem Gelände geltend machten, weshalb eine Straße verlegt werden müsste. Der größte „Knackpunkt“ sei jedoch, dass während der Bauzeit für das erforderliche dreistöckige Gebäude kaum noch Schulhof für die Kinder in den Pausen zur Verfügung stände. Ein Zustand, der sich etwa über fünf Jahre hinziehen würde. Den Neu- und Umbau „im Bestand“, für den die Verwaltung Kosten in Höhe von 10,2 Millionen Euro berechnet hat, bezeichnete Mahler als „nicht sinnvoll“.

Der Fachbereich habe aber auch die Variante „Campus“ geprüft. „Dort könnte man die Mensa und die umliegenden Sporthallen nutzen“, nannte die Verwaltungskraft einen scheinbaren Vorteil. Auch seien die Kosten mit rund acht Millionen Euro niedriger als bei einer Erweiterung am Paulsberg. Aber schon jetzt herrsche rund um das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium und die IGS eine Menge Trubel, der kleine Kinder womöglich überfordere, und „sehr viel Schulbusverkehr“. Schließlich führte Mahler auch noch „K.-o.-Kriterien“ für die Variante Campus an: Die Hallen und die geplante neue Mensa an der IGS seien auch ohne Grundschüler „bereits ausgelastet“.

Als „klaren Favoriten“ der Verwaltung benannte sie die Alternative „Lerchenstraße“. Dort sei zumindest für eine zweizügige Neubauvariante, also zwei Klassen pro Jahrgang, genügend Platz. Dass die Grundschule für die Kernstadt damit von der südlichen auf die nördliche Seite der Bahnstrecke verlegt würde, wäre aus Sicht des Fachbereichs kein Problem. „Die Schüler kämen dort dann jeweils etwa zur Hälfte aus dem einen wie aus dem anderen Gebiet“, sagte Mahler. Der Neubau soll zwölf Millionen Euro kosten und könnte 2027 fertig sein, sodass die Paulsbergschule den im Spätsommer 2026 beginnenden Ganztagsbetrieb für die Erstklässler noch im alten Gebäude sicherstellen müsste.

Die Variante Lerchenstraße sei sicherlich sinnvoll, meinte Hans-Michael Paulat (CDU). „Aber mir fehlen Bilder, die zu dieser Prioritätensetzung geführt haben“, bemängelte er. Die Verwaltung versprach, Details zu dem Vorhaben noch nachzuliefern.

„Auf dem Campus, der jetzt schon sehr voll ist, noch eine Grundschule reinzubauen, wäre problematisch“, sagte Paul Brandt (SPD). Ein neues Gebäude an der Lerchenstraße zu errichten, sei eine „zukunftsträchtige Lösung“.

Die Grundschule Baden soll für den Ganztagsbetrieb umgebaut und erweitert werden. Die von Verwaltungsmitarbeiter Alexander Schober vorgestellte Machbarkeitsstudie dazu begrüßte der Ausschuss ebenfalls einhellig.

Nach Angaben des Bauexperten bei der Stadt ist eine „Clusterbildung“ für den „verpflichtenden Ganztag“ vorgesehen. Soll heißen, die Räume für die Klassen eines Jahrgangs, Differenzierungsräume und eine Lehrerstation werden rund um eine „Lernmitte“ angesiedelt. Geplant sei, dass sich die Erweiterungsbauten aufgrund des beengten Grundstücks über zwei Geschosse erstreckten. „Die neue Mensa und die Küche sollen im Erdgeschoss, zur Straße hin, angelegt werden“, ergänzte Inge Möcker, im Rathaus für Schulen zuständige Fachkraft.

Für das Bauvorhaben in Baden stünden vier Millionen Euro im städtischen Haushalt bereit, informierte Schober. Der Zeitplan, wonach alles im Sommer 2026 stehen soll, sei zweifellos „sportlich“.

Schobers Kollege Ingo Müller berichtete, dass die Stadt für die Bierdener Schule ebenfalls eine „Cluster-Lösung“ konzipiert habe. Wenn voraussichtlich im Herbst mit dem Erweiterungsbau begonnen werde, müssten die Container für den Hort weichen und die Kinder in die Schule umziehen. Die veranschlagten Kosten von 6,3 Millionen Euro seien nicht zu halten, sagte Müller. „Wir hoffen, dass wir eine Kostenobergrenze von 8,5 Millionen Euro festlegen können.“