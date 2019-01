BBS-Schüler fragen nach: Was macht ein Sozialarbeiter?

Leistungskurs im Magdeburger Viertel

+ © Mix Sozialarbeiter Mehmet Ates (rechts) führte den Leistungskurs der BBS durchs Magdeburger Viertel. © Mix

Achim - Von Michael Mix. „Wer im Magdeburger Viertel in Achim aufwächst, hat im Schnitt schlechtere Chancen im Leben als andere“, weiß Jörn Fischer, Lehrer an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Verden. Umso wichtiger seien Sozialarbeiter in solch einem „schwierigen“ Stadtteil, die dazu beitrügen, Menschen auf die Sprünge zu helfen, fügt der Diplompsychologe hinzu. Gestern besuchte er mit dem Leistungskurs Pädagogik-Psychologie des Beruflichen Gymnasiums der BBS das Viertel, in dem sehr viele Migranten unterschiedlicher Herkunft wohnen.