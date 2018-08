„Leider haben wir nicht die Grundstücke“

achim - Die Stadt Achim sei nun mal nicht Eigentümerin wichtiger Schlüsselgrundstücke der Innenstadt.

Sie habe daher fast keinen Einfluss, um gewünschte Maßnahmen voranzutreiben, sondern sei „von grundsätzlich legitimen und nachvollziehbaren Eigeninteressen der einzelnen Grundbesitzer abhängig“.

Darauf weist Bürgermeister Rainer Ditzfeld jetzt in einer Stellungnahme hin, mit der er auf teils heftige Kritik aus fast allen politischen Lagern an ungewollten oder ausbleibenden Entwicklungen in der Achimer City eingeht.

Diese Kritik sei zum Teil nachvollziehbar, räumt Ditzfeld ein. Deshalb müsse überlegt werden, „ob man stadtseitig weiter die Vermittler- und Unterstützerrolle einnimmt oder zukünftig deutlich aktiver, zum Beispiel über den Ankauf, die städtebauliche Entwicklung und den Wiederverkauf von Grundstücken nachdenkt“. Das wiederum sei nur mit deutlich erhöhten städtischen Geldern und mehr Personal machbar.

Auf der anderen Seite macht der Verwaltungschef geltend, dass die Abteilungen Stadtplanung und Wirtschaftsförderung sowie die von Ditzfeld selber geleitete interne Arbeitsgruppe sich weiter intensiv bemühten, die City-Entwicklung voranzutreiben. Bei diversen Maßnahmen gebe es schon erhebliche Fortschritte. - la