Für Leib und Magen was dabei

Kinderstadtfest in der Achimer Innenstadt gut besucht / Kritik an Preisen, Lob für Vereine

+ Bewegung auf der Bühne mit Kindern der Tanzschule Grimm. Fotos: Duncan

Achim - Von Lisa Duncan. Beim Kinderstadtfest in Achim, das am Donnerstag in seine 23. Runde ging, ist es Tradition, dass der Bürgermeister zur Eröffnung in einem Wettbewerb gegen Kinder antritt. Im Allgemeinen sieht der Verwaltungschef dabei am Ende, verglichen mit dem Nachwuchs, alt aus. Passend zum diesjährigen Motto „Gesund und lecker – für kleine Feinschmecker“ waren Tisch und Stühle auf der Bühne platziert. Ein Melonen-Wettessen sollte den ersten Punkt im Showprogramm des Tages bilden.