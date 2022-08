Lehrermangel als Problem

Von: Michael Mix

Gruppenbild mit Landrat Peter Bohlmann (l.) und Dezernentin Nicola Feil (6. v. l.): 80 Lehrkräfte und Pädagogische Mitarbeiterinnen gehören zum Team des Förderzentrums. © Mix

Achim – Die Erich-Kästner-Schule an der Ackerstraße in Achim ist vom neuen Schuljahr an das zentrale Förderzentrum im heimischen Landkreis für beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler. Die Andreasschule in Verden, die bisher ebenfalls auf diesem Feld tätig war, wurde aufgelöst. Personal von dort gehört künftig mit zum Achimer Team. Anke Kastenschmidt, Leiterin des Förderzentrums, begrüßte am Dienstag 80 Förderschullehrkräfte und Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur ersten gemeinsamen Dienstbesprechung in der Aula der Erich-Kästner-Schule.

Denn schon morgen beginnt der Unterricht.

Dafür werden die zahlreichen Pädagoginnen und ihre wenigen männlichen Kollegen bei Weitem nicht nur im Förderzentrum selbst im Einsatz sein. „Wir geben 1 600 Stunden pro Woche an 27 Grundschulen und zwölf weiterführenden Schulen im Landkreis“, informierte Rektorin Kastenschmidt.

Um sogleich mit Sorge und einer Portion Wut aufs große Ganze zu blicken. Im sonderpädagogischen Bereich sei die Lage in Niedersachsen noch nie so angespannt gewesen wie jetzt. „Die Bedarfe steigen, die Ressourcen sinken“, stellte die Schulleiterin fest. Viele sähen keine berufliche Perspektive mehr auf diesem Sektor. Auch die dort von der Politik eingeleiteten Reformen bemängelte Kastenschmidt. „Nichts davon erhöht die Teilhabe von beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen.“

Landrat Peter Bohlmann, der als höchster Repräsentant des Landkreises, des Schulträgers, mit in der Runde saß, bezeichnete die Zusammenlegung der beiden Schulen in Achim und Verden als notwendige „Zäsur“. Der Förderschulzweig „Sprache“ an der Andreasschule mit knapp 30 Kindern habe nicht überleben können.

Im Landkreis Verden gebe es 600 bis 700 Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, berichtete Bohlmann. Und auch der Sozialdemokrat nutzte die Gelegenheit, um Schelte in Richtung Hannover zu üben. „Die Förderschule ist der Knotenpunkt, um Kinder bedarfsgerecht unterstützen zu können.“ Allgemeinbildende Schulen könnten das nicht leisten, ließ er nicht zuletzt anders denkende Parteifreunde wissen. Es sei richtig gewesen, dass der Landkreis die vom Land eingeräumte Chance genutzt habe, die Förderschule für Lernschwächere zumindest übergangsweise beizubehalten, während andere Kommunen in Niedersachsen dieses Angebot beerdigt hätten. „Förderschulen sind Treiber von Inklusion.“

Nicola Feil, Dezernentin beim regionalen Landesamt für Schule und Bildung, die ebenfalls anfangs der Dienstbesprechung beiwohnte, lobte die von den Schulen geleistete Arbeit, gerade auch die in Sachen Fusion. „Das Zusammengehen war nicht nur: aus zwei mach eins“, sondern sei „ein bisschen komplizierter“ gewesen.

Das neue Förderzentrum verfüge über drei Schwerpunkte: Lernen, emotional-soziale Entwicklung und Sprache. Der letztere Bereich werde federführend an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule in Verden angesiedelt.

Lehrermangel sei längst bei allen Schularten ein gravierendes Problem, ging Dezernentin Feil schließlich noch auf die Kritik von Rektorin Kastenschmidt ein. „Es wird leider nicht so schnell zu beheben sein.“