Lediglich drei statt fünf rotierende „Riesen“

Achim - Der „Windpark Achim-Bollen“ soll kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Statt fünf rotierender „Riesen“, die Energie erzeugen, will der Investor WPD jetzt nur noch drei 240 Meter hohe Anlagen westlich der Kreisstraße 1 bauen. Damit kommt das Bremer Unternehmen dem Wunsch der Stadt Achim entgegen, auf der landwirtschaftlichen Fläche einen Windpark in abgespeckter Form zu errichten.

Der Ratsausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hatte sich im vorigen Jahr nicht damit einverstanden gezeigt, dass der Landkreis Verden im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) ein sogenanntes Vorranggebiet für Windkraft westlich und östlich der K 1 zwischen Mahndorf und Bollen ausgewiesen hat. Den Entwurf von WPD, dort insgesamt fünf große Anliegen zu platzieren, lehnten die Ratsfraktionen mehrheitlich ab. Der Fachausschuss beauftragte die Achimer Verwaltung, zu prüfen, ob nicht eine vom RROP abweichende Darstellung von Arealen für die Windenergie im Flächennutzungsplan der Stadt zulässig sei.

Das Ansinnen scheiterte jedoch. „Nicht genehmigungsfähig“, beschied die Kreisbehörde. „Es gilt hier der rechtlich bindende Grundsatz, dass die Bauleitpläne der Städte und Gemeinden an die Ziele der Raumordnung anzupassen sind.“

Allerdings ist in Sachen Vorranggebiete im Landkreis gerichtlich ein Normenkontrollverfahren anhängig. „Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass eine Überarbeitung des RROP zum Thema Windkraft erforderlich sein wird und hat bereits ein entsprechendes Änderungsverfahren in die Wege geleitet“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für die jüngste Sitzung des Ausschusses.

Unabhängig davon erklärte sich allerdings der Investor bereit, seine Planung zu überarbeiten. Markus Birnkraut, Projektmanager bei WPD, stellte das geänderte Konzept in der öffentlichen Sitzung am Dienstagabend vor.

„Wir haben dabei die Belange der Stadt und die Akzeptanz der Bevölkerung hinzugenommen“, erläuterte er mit Blick auf den Verzicht der beiden ursprünglich östlich der K 1 geplanten Windkrafttürme. Mit der Beschränkung auf drei 4,2-Megawatt-Anlagen westlich der Straße sei ein größerer Abstand zu Wohnhäusern in Uphusen verbunden, mehr als die vom Gesetzgeber verlangten 800 Meter, sagte Birnbaum. Und das führe natürlich auch zu weniger Schallbelastungen. Baubeginn werde frühestens im Herbst 2020 sein.

Christine Vornholt (Grüne) zeigte sich trotzdem nicht ganz zufrieden. Warum werde bei den „sehr großen Anlagen“ nicht 1 500 Meter Mindestabstand zu Häusern gewahrt?, fragte sie.

„Wir sind der Stadt schon deutlich entgegengekommen“, antwortete Birnbaum. Die Distanz zwischen den Windrädern und Wohnbebauung betrage jetzt mehr als einen Kilometer.

Die Anlagen würden ja aber recht nahe der Kreisstraße stehen. Wie sehe es da mit der Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer aus, etwa im Hinblick auf Eisschlaggefahr, wollte Petra Geisler (SPD) wissen.

WPD werde die Windräder mindestens 100 Meter entfernt von der Straße errichten lassen, und auch die Rotoren kreisten nicht über den Fahrbahnen, versicherte der Projektmanager. Eisschlaggefahr könne er ausschließen, denn die Anlagen würden bei entsprechender Witterung ausgeschaltet.

Karl-Heinz Lichter (CDU) sagte schlicht „Danke!“. Der Investor habe die Wünsche und Forderungen der Stadt berücksichtigt. mm