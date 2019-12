Lebenslang beeinträchtigt durch Alkohol

Achim - Von Ingo Schmidt. Der Arbeitskreis Sucht des Achimer Präventionsrates lädt für Mittwoch, 5. Februar 2020, zu einer Fachkonferenz zum Thema Fetales Alkoholsyndrom (FAS) in den Achimer Rathaussaal. Ab 15 Uhr spricht Gastreferent Hans-Ludwig Spohr, Fachbuchautor und Gründer der ersten FAS-Ambulanz in Deutschland, über Ursachen und Diagnostik bei Kindern und Erwachsenen. Im Anschluss folgt bis etwa 17.30 Uhr eine Diskussion mit Fragerunde.

„Wir möchten einerseits ganz allgemein auf dieses wichtige Thema hinweisen“, erklärt Ursula Seibert, „andererseits aber vor allem Menschen sensibilisieren, die über den Lebensweg betroffener Kinder entscheiden.“ Eingeladen sind deshalb ausschließlich Fachleute wie Hebammen, Kinderärzte, Allgemeinmediziner und Gynäkologen sowie Schulleitungen und Lehrer, Vertreter aus dem Jugendamt oder von Erziehungsberatungsstellen. „Eltern betroffener Kinder und auch betroffene Erwachsene können ihre Hausärzte oder auch Lehrer gerne auf die Veranstaltung hinweisen“, empfiehlt die Achimer Kinder- und Jugendpsychiaterin Seibert, „und sie bitten, daran teilzunehmen.“

Die Alkoholspektrumstörung, wie das oft unterschätzte Syndrom auch genannt wird, oder Englisch Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), sei häufig unterdiagnostiziert und werde verursacht durch Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Bereits geringe Mengen können in einer empfindlichen Entwicklungsphase maßgebliche Schäden verursachen.

In Extremfällen kennzeichne sich das Syndrom durch Fehlbildungen, Minderwuchs und deutliche Minderbegabungen durch Hirnschädigungen, aber auch abgeschwächte Formen wie Konzentrationsstörungen und fehlende Struktur bei der Alltagsbewältigung. „Menschen mit FASD können ihr Leben oft nicht gut organisieren“, beschreibt Seibert mögliche Symptome, „sie können Termine nicht einhalten oder Konflikte nicht gewaltfrei lösen.“ Sie seien leicht manipulierbar, gutgläubig und geraten häufig mit dem Gesetz in Konflikt, und außerdem bestehe ein hohes Risiko, selbst an Alkoholsucht zu erkranken.

Unabhängig von sozialer Herkunft reiche das Spektrum von leichten Störungen bis zu drastischen Beeinträchtigungen. Die Dunkelziffer sei enorm hoch, vermuten Experten. Deshalb wolle der Präventionsrat mit dieser Fachkonferenz auf die Problematik hinweisen. FASD ist nicht heilbar, aber werden Auffälligkeiten durch eine Diagnose frühzeitig zugeordnet, könne eine gezielte Therapie bestehende Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen fördern.

Eine Anmeldung ist bis zum 15. Januar 2020 möglich unter der E-Mail-Adresse guten.tag@kiju-achim.de. Betroffene Eltern erhalten Informationen und Beratung in der Fachstelle Sucht des Landkreises unter der Telefonnummer 04202/ 8798 sowie in der Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie Ursula Seibert.