Achimer Ehrenpreis: Trio rettet Nachbarin das Leben

ACHIMER EHRENPREIS Jutta Marks, Kurt Voßberg und Lena Schierenbeck zeigen Zivilcourage

Wurden für ihre Zivilcourage mit dem Achimer Ehrenamtspreis ausgezeichnet: Jutta Marks (von links), Kurt Voßberg und Lena Schierenbeck.

Achim – Jutta Marks, Kurt Voßberg und Lena Schierenbeck wurden in der vergangenen Woche für ihre Zivilcourage mit dem Achimer Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Sie hatten einer Nachbarin das Leben gerettet.

Die Fußmatte war noch hochgestellt, obwohl schon vor Tagen der Flur gewischt worden war. Der Rollator stand vor der Tür. Dabei ist die Nachbarin oft samstags auf dem Markt unterwegs. Jutta Marks machte sich zu dem Zeitpunkt bereits Sorgen, fuhr zunächst einkaufen und klingelte danach bei der Frau nebenan. Keine Antwort. „Das fand ich komisch“, erzählt sie und ging zu ihren Nachbarn Marion und Kurt Voßberg. Auch die beiden hatten die Nachbarin mehrere Tage nicht gesehen.

Lena Schierenbeck war gerade auf dem Weg zum Markt, als sie auf ihre besorgten Nachbarn traf und versprach, dort Ausschau zu halten. „Es hätte ja ein ganz normaler Samstag sein können, an dem sie wie immer auf dem Markt ist“, erinnert sich die 30-Jährige. Doch so war es nicht. Als Schierenbeck ohne erlösende Nachricht zurückkam, klingelte auch sie bei der Nachbarin. Sie horchte an der Tür und hörte ein schwaches „Hilfe“. „Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass es nicht das Radio oder der Fernseher war“, berichtet sie weiter. „Es hörte sich an, als würde sie es mit allerletzter Kraft rufen.“

Die Nachbarn verständigten die Polizei. „Die war binnen drei Minuten da“, erinnert sich Kurt Voßberg. „Da es ein Neubau ist, mussten sie die Feuerwehr zur Unterstützung dazuholen.“ Diese schnitt letztlich die Terrassentür mit einer Rettungssäge heraus und gelangte so in die Wohnung. Die ältere Frau, die drei Tage verletzt in ihrer Wohnung lag, konnte so lebend gerettet werden.

Das ist der beste Beweis, dass man aufeinander achten und mit offenen Augen durchs Haus gehen muss..

Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen. Für alle drei ist es dennoch immer wieder präsent, auch weil sie für ihre Zivilcourage jetzt den Ehrenamtspreis der Stadt Achim erhielten. „Uns hat das als Hausgemeinschaft sehr betroffen gemacht. In den Medien hört sich das so irreal an, wenn jemand lange alleine in der Wohnung liegt“, sagt Schierenbeck. „Das ist der beste Beweis, dass man aufeinander achten und mit offenen Augen durchs Haus gehen muss.“ „Das hat große Ängste ausgelöst“, sagt auch Marks. Die 63-Jährige lebt allein und hat deswegen mit ihren Kindern und der Familie darüber gesprochen. „Jeder könnte in so eine Situation geraten, auch wir selber“, betont Schierenbeck.

Einige hätten deshalb inzwischen Ersatzschlüssel bei den Nachbarn deponiert. Schon vor dem Ereignis hatte sich ein Großteil der Hausgemeinschaft in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen, um Informationen leichter auszutauschen. „Die Nachbarn fragen nach und schauen nach einem“, erzählt Schierenbeck. Sie gehen zusammen zum Stadtfest und zum Weinfest, schicken sich Urlaubsgrüße, feiern zusammen und gehen füreinander einkaufen, sollte jemand krank sein.

„Wir sind alle zusammen eingezogen, da waren die Türen offen“, erklärt sie, wie der Zusammenhalt entstanden ist. Dieser wurde durch Gespräche über Balkone hinweg während der Coronazeit gestärkt, ganz unabhängig vom Alter. Mit Schierenbeck, Marks und Voßberg sitzen drei Generationen an einem Tisch. „Wenn man offen ist, braucht man keine Angst vor Mehrgenerationen zu haben“, sagt Voßberg, der 87 Jahre alt ist. „Ich finde es faszinierend, wie ich hier so nett aufgenommen worden bin, trotz der Jahrzehnte Altersunterschied“, pflichtet Schierenbeck bei.

Wir hoffen, ein Zeichen zu setzen, dass andere darüber nachdenken in der Nachbarschaft die Augen und Ohren mehr zu öffnen und umsichtiger werden.

„Die Geschichte ist ja eine Selbstverständlichkeit, wahrzunehmen, wie es den Menschen in meiner Umgebung geht“, findet Marks. Dass sie dafür nun ausgezeichnet wurden, ruft gemischte Gefühle hervor. Einerseits sei es unangenehm, zugleich freuen sie sich über die Anerkennung. Und: „Es ist das allerschönste, dass wir geholfen haben und jemand weiter durchs Leben gehen kann“, sagt Schierenbeck. „Wir hoffen, ein Zeichen zu setzen, dass andere darüber nachdenken in der Nachbarschaft die Augen und Ohren mehr zu öffnen und umsichtiger werden.“