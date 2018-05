Lauenburger Puppentheater nach neun Jahren wieder in Achim

Als „Deutschlands größtes Puppentheater“ und „Norddeutschlands älteste Puppenbühne“ bezeichnet sich das Lauenburger Puppentheater selber. Jetzt macht es mit seinen handgefertigten Figuren und den berühmten handgemalten Bühnenbildern nach neun Jahren wieder in Achim Station. Die einstündigen Vorstellungen im großen Theaterzelt mit 400 Sitzplätzen auf dem Schützenplatz beginnen am Himmelfahrtsdonnerstag, am Freitag und Sonnabend jeweils um 16 sowie am Sonntag um 11 Uhr. Zu erleben ist „Kaspers neuestes Abenteuer mit dem Räuber Hotzenplotz“. König, Prinzessin, Polizist, Hund Wuschel und andere Bekannte fehlen dabei nicht. Nach Ende der Vorstellung ist jeweils das Puppenmuseum mit rund 200 Jahre alten Marionetten und 80 Jahre alten Handpuppen des im Jahre 1829 gegründeten Theaters zu besichtigen. Auf dem Bild oben präsentiert der 69-jährige Seniorchef Hubertus Lauenburger zusammen mit seiner 26-jährigen Tochter Jasmin Lauenburger und dem 37-jährigen Sohn David Lauenburger Mitwirkende des neuen Stücks vor den historischen Puppen des Museums. Die fast 92-jährige Ilse Lauenburger ist übrigens auf Tourneen immer noch im Wohnwagen mit dabei - Foto: Laue