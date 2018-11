Last mit weiteren Kita-Bauten und zig Stellen vor der Brust

Vorhaben, die mächtig ins Geld gehen

+ © Archivfoto: Mix Damit Achimer Kinder nicht wie hier nach dem Schimmelpilzbefall in der Kita am Stadtwald vor Jahren am und im Rathaus oder in anderen Ausweichquartieren betreut werden müssen, sind weitere Kindergärten nötig. Allerdings kosten Neubauten viel Geld. © Archivfoto: Mix

Achim - Von Michael Mix. In der wachsenden Stadt Achim müssen in den kommenden Jahren etliche neue Kindergärten und Räume für Krippengruppen gebaut werden. Das wird eine Menge Geld kosten, aber auch ohne zusätzliche Mitarbeiter im Rathaus und in den frischen Betreuungseinrichtungen kaum zu bewältigen sein. Für eine „beschleunigte Umsetzung“ der Vorhaben sind eine neue Bauingenieursstelle und eine weitere Verwaltungskraft angedacht.