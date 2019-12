„Langjährige Praxis“

Handelsvertreter der Desma muss sich wegen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten

Achim - Von Wiebke Bruns. Mehrere Jahre dauerten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden im Zusammenhang mit Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit Geschäften der Salzgitter Tochter Klöckner Desma Schuhmaschinen in Achim. Seit gestern muss sich vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Verden ein 65 Jahre alter Angeklagter aus Polen verantworten. Er soll zwischen dem Achimer Unternehmen und einem Abnehmer der Maschinen in Polen vermittelt haben. Bei den Taten soll er jedoch unter falschem Namen Rechnungen geschrieben und so die Auszahlung von Geldern veranlasst haben, die der Anklage zufolge dann als Schmiergelder und Provisionen verwendet worden seien.