Lange Staus bis in den Freibad-Kreisel: Aufatmen ab 22. Mai

Aufatmen ab 22. Mai: Mit den langen Staus von der Autobahn her an der Embser Landstraße in Richtung Innenstadt dürfte es dann endlich vorbei sein. Vorher ist aber noch eine Straßenvollsperrung vom 19. bis 21 Mai zu überstehen. Grund für die derzeit bis zum Verkehrskreisel Am Freibad zurück reichenden Autoschlangen ist die halbseitige Straßensperrung mit Ampelregelung – wegen der Bauarbeiten für den neu angelegten, erweiterten Fuß- und Radweg. Am 10. April begann das in zwei Abschnitte aufgeteilte Vorhaben. Der erste umfasst den Bereich Kreisverkehrsplatz bis Tankstelle, der zweite den ab Tankstelle bis Einmündung Auf dem Wehrfelde. Für die Umsetzung des Vorhabens ist die Bauabteilung der Stadt Achim in Abstimmung mit der Landes-Straßenbaubehörde in Verden zuständig. Die Vollsperrung gibt es, weil an den genannten Tagen die Straßendecke erneuert wird. Sollten Rad- und Gehwegarbeiten schon Tage vorher beendet sein, werde die Ampel aber gleich „zur Seite geschoben“, war aus dem Achimer Bauressort zu erfahren. - Foto: Laue