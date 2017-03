Verfahren gegen „Phönixx“-Hauswirtschaftlerin eingestellt

Achim - Den Ausdruck „Zimmerbunker“ soll einer der schwerst erziehbaren Jugendlichen selbst geprägt haben, die im einstigen Heim des privaten Jugendhilfe-Trägers „PhöniXX-GmbH“ in Blender-Jerusalem therapiert und resozialisiert wurden oder werden sollten.

Die „Zimmerbunker“-Strafe bedeutete, dass Betroffene ihre Räume manchmal tagelang nur für Toilettengänge oder zum Schulbesuch verlassen durften. Die Zimmer waren bis auf Matratzen, Decke und Kopfkissen leergeräumt und als Kleidung nur Boxershorts und T-Shirt zugelassen.

Seit Frühjahr 2012 gibt es dieses Heim schon nicht mehr. Jetzt aber folgen Gerichtsverfahren – wie das gegen eine 47-jährige Mitarbeiterin, die vor allem als Hauswirtschaftsmeisterin dort gearbeitet, aber auch Jugendliche mit betreut hatte. Sie war wegen „Beihilfe zur Misshandlung von Schutzbefohlenen“ und „Freiheitsberaubung“ angeklagt.

„Zimmerbunker“-Strafen verhängt

Der Frau wurde vorgeworfen, mehrere „Zimmerbunker“-Strafen angeordnet und Türen zusätzlich selbst verschlossen zu haben. Als es einem Bewohner dennoch gelungen war, das Haus zu verlassen und er bei der Rückkehr nicht mehr in seinen Raum wollte, rief die Frau laut Anklageschrift telefonisch einen Kollegen zur Unterstützung herbei. Dieser drehte dem Renitenten den Arm auf den Rücken und beförderte ihn gewaltsam ins Zimmer.

Das Heim in Blender-Jerusalem habe, was die Fälle sowie therapeutische und andere Maßnahmen betreffe, fast den Charakter einer geschlossenen Anstalt aufgewiesen, machte der Anwalt der Angeklagten in der Verhandlung vor dem Achimer Amtsgericht geltend. Der „Zimmerbunker“ sei auch eher als Arrest nach Verfehlungen der Jugendlichen zu verstehen. Und das Mobiliar sei entfernt worden, weil es vorgekommen sei, dass Bewohner es beim Arrest kurz und klein geschlagen hätten.

Der junge Mann, der im erwähnten Fall unter Zwang ins Zimmer geführt worden war, sei autistisch gestört gewesen. Kennzeichen dieser Menschen sei ja, dass ihnen Voraussetzungen für normales soziales Verhalten fehlten.

Der Anwalt monierte außerdem, dass es Verhandlungen gegen Hauptverantwortliche von „PhöniXX“ noch nicht gegeben habe und hier eine einfache Mitarbeiterin für alles zur Rechenschaft gezogen werden solle. Dabei habe die „Zimmerbunker“-Strafe stets „von oben“ abgesegnet sein müssen.

Angeklagte mit Steinen beworfen

Richter Andreas Minge bestätigte, dass das Hauptverfahren noch ausstehe. Bewohner des Heims hätten auch ausgesagt, die Angeklagte habe „längst nicht zu den schlimmsten“ Kräften gehört. Von Jugendlichen sei sie dennoch auch einmal mit Steinen beworfen worden.

Dass die Arbeit mit den Schwererziehbaren im offenen „PhöniXX“-Modell extrem aufreibend war, räumte auch die Staatsanwältin ein: Mehrere Beschäftigte seien in den Burnout geraten.

Verteidigung und Anklage eingten sich schließlich auf Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 750 Euro, die die Angeklagte in Raten zahlen darf.

Ein als Zeuge geladener junge Mann, der nicht mehr aussagen musste, berichtete draußen im Gespräch mit der Zeitung, dass es seines Wissens nach bei aller Strenge Gewalttätigkeiten des Personals damals nicht gegeben habe. Er sei selber Bewohner und in seinem Fall die Therapie auch wirksam gewesen. Heute habe er längst einen festen Arbeitsplatz und führe ein geordnetes Leben.

la

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa