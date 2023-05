Kunterbunte Kreativstätte mit 1 100 Schülern

Von: Michael Mix

Kreatives Schaffen in der Kunstschule am Mittelweg 19. Hier werkelt Dozentin Mary Hagen mit Kindern im Kurs „Ronja Räubertochter trifft Harry Potter“. © mix

Achim – Als einzige Kommune im Landkreis Verden verfügt Achim über eine Kunstschule. Aber was passiert dort eigentlich? Auch zumindest die 2021 neugewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter im Ratsausschuss für Sport und Kultur wussten das bisher eher wohl nicht so genau, obwohl die Stadt der vom Kunstverein Achim betriebenen Schule jedes Jahr mit 20 000 Euro finanziell unter die Arme greift.

Deshalb blickte das Gremium nun bei einem Besuch der kunterbunten Bildungsstätte, die in einem früheren Firmengebäude am Mittelweg im Badener Industriegebiet angesiedelt ist, hinter die Kulissen.

Zum Ortstermin begrüßte der gesamte Vorstand des Kunstvereins mit der Vorsitzenden Heike Schulz an der Spitze den Ausschuss unter Leitung von Rüdiger Dürr (CDU) sowie den Ersten Stadtrat Daniel Moos und Tina Fischer, die im Rathaus für Stadtmarketing und Kulturmanagement zuständig ist. Bei einer Führung durch den Flachbau bekamen die Feierabendpolitikerinnen und -politiker nebst den Verwaltungskräften nicht nur einen Eindruck von den Räumlichkeiten, sondern auch von der Arbeit der Kunstschule.

Die ist ganz anders als in einer herkömmlichen Lernstätte, erfuhren die Gäste. Nicht nur Kinder, sondern Menschen aller Altersgruppen besuchen die Achimer Kunstschule. Dort herrschen weder Drill noch Druck, niemand muss ein schlechtes Zeugnis fürchten oder gar um seine Versetzung bangen. Jeder und jede kann sich in der ehrenamtlich betriebenen Einrichtung auf eigene Art entfalten und künstlerisches Talent zur Geltung bringen.

„Noten werden an unserer Schule nicht vergeben. Unsere Schule ist ein Ort für die Kreativität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Hier können Sie malen, zeichnen, sich als Bildhauer versuchen, mit Ton arbeiten, fotografieren, aus alten Materialien Neues erschaffen und vieles mehr“, informiert der Vorstand des 140 Mitglieder zählenden Trägervereins auf seiner Homepage.

„Ausgebildete und aktive Künstlerinnen und Künstler aus der Region“, die zum Teil bereits mehrfach ausgezeichnet wurden, leiten die kleinen und großen Schülerinnen und Schüler an. Das 17-köpfige Dozententeam arbeitet dem Vorstand zufolge mit Engagement an der Schule und schafft Freiräume für das kreative Gestalten. „Jeder Kunstschaffende entwickelt seine eigene Form und Technik.“ Die Dozentengehälter werden in der Regel über die Kursgebühren finanziert.

Schon Vierjährige sind in der Kunstschule willkommen. Bei den Kursen, die wöchentlich laufen, übernehme die Bürgerstiftung Achim die Kosten für Kinder aus Haushalten mit schmalem Geldbeutel, freut sich Jürgen Tinscher, Schatzmeister des Kunstvereins. Auch die Stadtwerke Achim sponserten die Schule. Und die Angebote in den Ferien bezahle der örtliche Rotary-Club mit 5 000 Euro aus Einnahmen von der Stadttombola.

Programme entwerfen das Dozententeam und die Führungsriege des Vereins jedoch überwiegend für ein im August oder September beginnendes Sommer- und ein im Januar startendes Wintersemester. Meist handelt es sich dabei um wöchentliche Kurse. Für Berufstätige und für Menschen, die lieber konzentriert an zwei oder drei Tagen kreativ sind, gibt es auch Angebote an den Wochenenden.

„15 bis 17 Kurse finden jeden Monat statt“, weiß Tinscher. „Insgesamt gibt es 1 100 Teilnehmer pro Jahr.“

Der Kulturausschuss des Stadtrats ließ sich vom Vorstand des Kunstvereins Achim die Räume der Lern- und Entfaltungsstätte für Groß und Klein zeigen und die Arbeit dort erläutern. © -

Für die Kurse stehen fünf Räume in dem 250 Quadratmeter großen Gebäude am Mittelweg 19 zur Verfügung. Die Kunstschule, die neben Lagerflächen für Materialien auch eine kleine Küche beherbergt, ist barrierearm und hat ein behindertengerechtes WC. Rollstuhlfahrer können über eine mobile Rampe in das Haus gelangen.

Aber auch draußen vor der Tür kann dem Vorstand zufolge gut gearbeitet werden. Ein Seecontainer als Lagerraum für die Bildhaueruntersilien ist auf dem Parkplatz vorhanden. Und für die Holz- und Steinbearbeitung, „die ja doch einigen Dreck mit sich bringt“, habe der Verein mit großzügiger finanzieller Hilfe des Landschaftsverbands Stade ein Zelt neu angeschafft, erzählt Tinscher.

Ohne Unterstützung von außen gehe es eben nicht. Der Zuschuss der Stadt Achim von jährlich 20 000 Euro diene dazu, die Miete für die Immobilie und die Betriebskosten zu bezahlen, erklärt der Schatzmeister.

Aber dafür biete der Verein, der Mitglied im niedersächsischen Landesverband der Kunstschulen ist, und über das Kursangebot hinaus Ausstellungen, Kunstführungen und -fahrten organisiere, ja auch einen Gegenwert. Das habe der Rundgang mit den Repräsentanten aus Politik und Verwaltung sicherlich nochmal unterstrichen.

„Der Ausschuss nahm die Arbeit der Kunstschule lobend zur Kenntnis“, zieht Jürgen Tinscher ein positives Fazit des Besuchstermins. „Die von der Stadt kommenden Mittel werden hier sinnvoll eingesetzt.“