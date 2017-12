Kunst an Kreisel und Fußgängerzone

Studenten haben interessante Ideen / Nach Jury entscheidet nun der Stadtrat

+ Der Bär des Achimer Wappens ist mit dem Stadtschlüssel unterwegs. Für die Jury und den Bürgermeister ist das die Nr.1

Achim - Im Achimer Schmiedeberg-Kreisel lässt das Straßenbauamt kein Kunstwerk zu, da es den Verkehr störe, obwohl viele Kreisel in Deutschland so originell geschmückt sind. Mit einem Kunstwerk will die Stadt jetzt aber dahinter die triste Hauswand am Eingang der Fußgängerzone verschönern. Dazu gab es einen Fassadenwettbewerb mit Studierenden der Kunstschule Wandsbek aus Bremen. Die Jury mit Stadtplanern und Architekten unter Vorsitz des Ratsvorsitzenden Bernd Junker entschied sich für diese Favoriten, die jetzt im Ausschuss vorgestellt wurden. Nun soll sich der Stadtrat für das siegreiche Kunstwerk entscheiden. J mb