„Kunden sind uns mit Abstand die liebsten“

Achimer Einzelhandelsgeschäfte öffnen ihre Läden wieder für Publikumsverkehr

+ In der Buchhandlung Hoffmann herrscht Einbahnstraßenverkehr. Hinweisschilder mahnen zur Einhaltung der Hygieneauflagen, und eine Acrylglasscheibe schützt Verkaufspersonal und Kunden gleichermaßen beim Einkauf. Fotos: Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Einbahnstraßendurchgang, Abstandshinweise und Handdesinfektion im Eingangsbereich – auf diese Weise vorbereitet starten Achims Einzelhändler nach knapp fünf Wochen Öffnungsverbot in die Phase der Lockerungen, die Bund und Länder Mitte vergangener Woche beschlossen haben. Kernpunkt der Verordnung ist die Wiedereröffnung kleiner Ladengschäfte mit einer Größe bis zu 800 Quadratmetern, die am Montagvormittag prompt erste Käufer in die Innenstadt lockte.