Künstlerin Christina Lüllmann zeigt verfremdete Landschaften

Achim - „Tapetenwechsel“ im Achimer Rathaus. So ist jedenfalls die Ausstellung der Bremer Künstlerin Christina Lüllmann dort betitelt, die noch bis zum 15. Juni zu sehen ist.

20 farbenfrohe Bilder werden im Foyer des Verwaltungsgebäudes gezeigt. Abstrakte bis teilgegenständlich verfremdete Landschaften bekommt der Betrachter vor Augen geführt.

Seit 2005 im „Viertel“ zuhause

Christina Lüllmann, die in Braunschweig geboren wurde, studierte nach eigenen Angaben nach dem Abitur zunächst einige Semester Architektur und lernte das freihändige perspektivische Zeichnen, bevor sie ein Pädagogik-Studium hinterher schob und Kunstlehrerin wurde. Sie habe sich immer mit Malen und Zeichnen befasst und dabei verschiedene Techniken wie Aquarellmalen und Aktzeichnen ausprobiert, berichtet Lüllmann, die außerdem Kurse im Studiengang Weiterbildung//Bildende Kunst an der Hochschule Bremen besuchte. Aber erst seit 2005 beschäftige sie sich intensiv mit der Malerei und arbeite in einem eigenen Atelier im Bremer „Viertel“.

Die Künstlerin hat, wie sie im Gespräch verrät, ständige Ausstellungen in Bremer Institutionen, und elf ihrer Bilder wurden von einem Galeristen für eine Rundreise durch deutsche Unternehmen ausgewählt. Einen Standkalender, bestückt mit ihren eigenen Werken, gibt sie im Eigenverlag heraus.

Bilder ohne Titel

Die im Achimer Rathaus ausgestellten Werke sind mit verschiedenen Techniken in Acryl auf Leinwand entstanden. „Meine Bilder haben keinen Titel, sondern sollen vom Betrachter selbst interpretiert werden“, sagt Christina Lüllmann.

Wer der Künstlerin bei der Arbeit zusehen möchte, kann dies am letzten Wochenende in Oktober beim Tag des offenen Ateliers.

hem