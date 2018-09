Infoveranstaltung zum „Zukunftsprojekt Achim-West“ bewegt die Gemüter

Kritische Fragen und deutliche Forderungen

+ © Schmidt „Achim-West“ hat man das Projekt getauft, mit dem man Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen auf Achimer Gebiet zur Entlastung der L 158 und der Autobahnen rund um das Bremer Kreuz erarbeiten will. Und da gibt es noch eine Menge Diskussionsbedarf. © Schmidt

Achim - Unter dem Titel „Zukunftsprojekt Achim-West: Informieren und diskutieren!“ hatte die Stadtverwaltung am Samstag zu einer Informationsveranstaltung in den Achimer Ratssaal eingeladen. Moderiert durch Mitarbeiter des Stadt- und Regionalplanungsbüro Proloco stellten sich Gutachter und Vertreter der Stadt Achim den Fragen interessierter Gäste. Fragen, die nicht ad hoc zu beantworten waren, sollen im Nachgang bearbeitet und im Anschluss per E-Mail oder online via www.achim.de geklärt werden.