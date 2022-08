Kriegsflüchtlinge, Kostendruck, Corona

Von: Michael Mix

Achim – „Krisenmanagement“ war die Überschrift beim Pressegespräch, zu dem die Stadt zum Ende der Sommerferien und zum Beginn des neuen Schuljahrs ins Rathaus eingeladen hatte. Erster Stadtrat Daniel Moos nannte die Stichworte Kriegsflüchtlinge, Kostenexplosion auf dem Energiesektor und Corona-Pandemie.

Mehr als 300 Frauen, Kinder und einige Männer aus der Ukraine hätten inzwischen in Achim Zuflucht gefunden. Die Kriegsflüchtlinge seien entweder privat untergebracht oder lebten in angemieteten Wohnungen. Auf Sammelunterkünfte könne in Achim bisher verzichtet werden. „Die Sporthalle Uphusen bleibt bis auf Weiteres für den Sportbetrieb geöffnet“, antwortete Vize-Verwaltungschef Moos auf Nachfrage. Das könne sich aber ändern, fügte er hinzu.

Hinsichtlich der Energiekrise befinde sich die Verwaltung im Austausch mit den Stadtwerken und dem Landkreis, um auf eine sich womöglich zuspitzende Lage reagieren zu können. Näheres mochte Moos nicht verraten. Klar sei, dass auch die Stadt Energie sparen müsse. In der bald bevorstehenden kühleren Jahreszeit werde es darum gehen, im Rathaus und andernorts „die Temperatur in den Räumen herunterzuregeln“. Für Näheres, etwa die Festlegung einer genauen Gradzahl, bedürfe es noch politischer Beschlüsse.

„Corona wabert weiter“, leitete Moos zum nächsten Thema über. „Wir haben deswegen derzeit einige personelle Ausfälle“, informierte er. Die Stadt sei auf ein eventuell wieder verstärktes Auftreten der Infektion im Herbst und Winter vorbereitet. „Mit dem Beginn der Pandemie vor zweieinhalb Jahren haben wir einen Krisenstab eingerichtet und verfügen damit über einen Baukasten, um auf eine neue Situation reagieren zu können“, erläuterte Daniel Moos.

Einen Mangel an Fachkräften beklage auch weiterhin die Stadt Achim, aber die Lage habe sich etwas entspannt. Knapp 30 offene Stellen wie noch im Mai gebe es jetzt nicht mehr, sondern „deutlich weniger. Insbesondere bei den Erzieherinnen an den Kindertagesstätten hat sich die Situation gebessert“, sagte Moos. Auch sei es der Stadt gelungen, Ingenieure und Stadtplaner einzustellen. Verwaltungsfachangestellte und Führungskräfte zu finden, erweise sich jedoch nach wie vor als schwierig.

So werde die Leitungsstelle für den Fachbereich 2 – „Bildung und Soziales“ – nun schon zum dritten Mal ausgeschrieben. „Bei den ersten beiden Durchgängen gab es kaum qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber“, erklärte Moos. Vor der neuerlichen Ausschreibung überlege die Stadt, den „immer noch sehr großen Fachbereich“ deshalb noch einmal zu verkleinern.

Gutes Personal zu bekommen und zu behalten, stelle für die Kommune eine wesentliche Aufgabe dar. „Wir müssen die vorhandenen Kräfte binden und qualifizieren“, betonte der stellvertretende Verwaltungschef. „Und natürlich muss die Stadt auch weiterhin ausbilden.“

In den Krippen und Kindertagesstätten von Baden bis Uphusen, in denen im August das neue Kita-Jahr begonnen hat, gebe es mittlerweile ausreichend Plätze. „Wenn auch nicht immer am von Eltern gewünschten Standort oder zur gewünschten Tageszeit“, schränkte Moos ein. Die Lage werde sich allerdings in den kommenden Jahren weiter entspannen. Geplant sei, dass 2023 die Awo-Kita an der Leipziger Straße eröffnet und 2024 der städtische Kindergarten im Lieken-Quartier.

Alle Grundschulen sollen spätestens 2026 Ganztagsbetrieb haben. Moos verwies in diesem Zusammenhang auf den dann greifenden gesetzlichen Rechtsanspruch auf achtstündige Betreuung.

In Sachen einer möglichen Klage der Gemeinde Oyten gegen die Einführung einer Oberstufe an der IGS Achim gab sich der Erste Stadtrat betont gelassen. Erstmal müsse die Nachbarkommune klären, ob sie den Rechtsweg tatsächlich beschreiten wolle und ob das überhaupt zulässig sei. „Und wenn es zu einer Klage kommen sollte, wäre ja auch nicht die Stadt Achim der Adressat, sondern die Landesschulbehörde“, merkte Moos an.

Pressesprecher Kai Purschke rührte die Werbetrommel für das digitale Amtsblatt. Über Achim.de lande der Interessierte auf einer „neu designeten Seite. Man kann sich dann anmelden.“ Wer das Online-Amtsblatt nutze, erfahre dort alles über anstehende politische Sitzungen, Bebauungspläne, Satzungen und Verordnungen der Stadt.

Purschke erwähnte außerdem, dass die Kommune seit Kurzem auch bei Facebook vertreten sei. Wer auf dieses Angebot zugreife, werde zum Beispiel über „mitunter sehr kurzfristige Straßensperrungen“ in Achim in Kenntnis gesetzt. Seit dem Start im Mai habe die Stadt rund 520 Follower bei Facebook gewonnen.