Kreisverkehr gehört schon fast immer zu Achim

Das Schloss mit dem Kriegerdenkmal um 1900. Die Verkehrsführung erinnert schon damals an einen Kreisverkehr.

Achim - „Achim hatte schon vor über 100 Jahren einen Kreisel“, sagt Klaus Bischoff vom Heimatverein. Die ältere Generation kennt seiner Meinung nach noch das Kriegerdenkmal vor dem Lindemannschen Schloss in dem heute die Kreismusikschule ihren Sitz hat.

Das Denkmal hat mittlerweile seinen Platz im Rathauspark gefunden. Früher stand es im Kreuzungsbereich Zum Achimer Bahnhof/ Borsteler Landstraße / Herbergstraße. „Wenn dieser Platz auch nicht als Kreisverkehrsplatz beschildert war, hatte er doch die Funktion eines Kreisels“, erläutert Bischoff.

Das rechte Bild wurde laut Bischoff vor 1957 aufgenommen. Denn in diesem Jahr beschloss der Gemeinderat den Abbruch des Denkmals. „Dass dieses nicht auf dem Müllplatz landete, verdanken wir engagierten Achimer Bürgern.“ Nach den Protesten wurde das Denkmal in den Rathausgarten verlegt. Das Schloss hat ein neues Dach, und am Denkmal sind die Hinweisschilder zur Anschlussstelle Oyten und nach Ottersberg angebracht. Die hohe Mauer vor dem Schloss ist auch verschwunden.