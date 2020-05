Kreisverkehr ab Dienstag dicht

Achim - Von Sandra Bischoff. Auto- und Lastwagenfahrer, die das Gewerbegebiet Achim-Ost ansteuern, müssen ab kommenden Dienstag eine Umleitung nehmen. Denn dann startet planmäßig der zweite Bauabschnitt zur Infrastrukturmaßnahme „Uesener Feld“, die in erster Linie mit der Ansiedlung des Amazon-Logistikzentrums einhergeht.

Ab dem 19. Mai wird der Kreisverkehr an der K 23 und bis zur Kreuzung in Richtung A 27 und L 156 vollständig gesperrt, erklärt Stadtplaner Stefan Schuster. Der Kreisverkehr erhält bis voraussichtlich 29. Mai eine neue Asphaltdecke. Ab der ersten Juniwoche soll der Kreisel wieder befahrbar sein, sagt Schuster.

An der Kreuzung zur Autobahn und zur Landesstraße entsteht eine zweite Geradeausspur „damit der Verkehr auf die A 27 schneller abfließen kann“. Diese Verbreiterung des Kreuzungsbereichs nimmt Schuster zufolge mehr Zeit in Anspruch. Er rechnet mit einer Fertigstellung für Mitte Juli.

Die Unternehmen an der Margarete-Steiff-Allee sind während der gesamten Bauphase zu erreichen. „Gerade jetzt, wo wir die Schließungen wegen Corona überstanden haben, können wir den Einzelhändlern nicht die Hoftür zumachen“, sagt der Stadtplaner. Aus diesem Grund entsteht zurzeit eine Behelfsstraße, über die der motorisierte Verkehr zu den Geschäften gelangt. Diese führt aus Richtung Badenermoor kommend vor dem Kreisverkehr an McDonald’s vorbei in das Gewerbegebiet. Später soll die Fläche als Mitfahrerparkplatz dienen, wenn der bisherige an der L 156 in der zweiten Jahreshälfte verschwindet.

Die Umleitung führt die Verkehrsteilnehmer ab Dienstag über Im Finigen, die Industriestraße und die Straße Badener Holz in die Margarete-Steiff-Allee. Die Umleitung ist ausgeschildert. „Uns ist klar, dass es durch das Bauvorhaben zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird“, sagt Schuster. Aus diesem Grund sind er und seine Kollegen nach eigenen Angaben Dienstagmorgen vor Ort. „Im Moment weiß kein Mensch, wie sich der Verkehr dann verhält. Aber wir schauen, wie es funktioniert und bessern kurzfristig nach.“

Für Radfahrer ändert sich in den kommenden zwei Wochen während der Sanierung des Kreisverkehrs nichts. Sie können weiterhin von der Landes- auf die Kreisstraße ins Gewerbegebiet abbiegen. „Das wird sich aber ändern, wenn wir mit der Erweiterung der Fahrspur an der Kreuzung starten“, sagt Schuster. Dann wird auch der Radverkehr umgeleitet.