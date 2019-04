Kreissparkasse: Neubau soll 2023 stehen

Kosten mit entscheidender Rolle

Achim – Die Kreissparkasse (KSK) Verden hält an ihren Neubauplänen fest und will bis Ende 2023 am Gieschen-Kreisel ein Sparkassengebäude errichten. Das hat sie in einem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Achim vereinbart, wie Beate Patolla, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Kreissparkasse, mitteilt.