Riesen-Ansturm am Kreisel: Wohnungen teilweise verlost

Schon alles vergeben

Hier am Fuß der Bahnüberführung an der Embser Landstraße ist zwischen den Discountern ein neuer Kreisel Thema, um die Verkehrssituation zu entschärfen.

ACchim - „Die Wohnungen sollen fünffach überzeichnet gewesen sein“, wusste Bürgermeister Rainer Ditzfeld im Achimer Ortsausschuss zu berichten. Und diese hochwertigen 60 Wohneinheiten in insgesamt fünf Stadthäusern auf dem Scherfschen Gelände am Gieschen-Kreisel seien jetzt komplett vergeben „und wurden bei Mehrfachinteresse an die Käufer verlost“, so Ditzfeld weiter.