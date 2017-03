Kreisblatt-Redaktionsleiter bei 9b des Cato-Gymnasiums

Bei der 9b des Cato-Bontjes-van- Beek-Gymnasiums läuft zur Zeit im Unterricht des Deutschlehrers Dr. Cord Meyer (3.v.l.) das Projekt „Kreisblatt in der Schule“. Nach der Lektüre und Analyse von Ausgaben unserer Tageszeitung und einem Besuch bei der Kreiszeitung in Syke hatten sie nun Manfred Brodt, Redaktionsleiter des Achimer Kreisblatts (2.v.l.), als Gast im Unterricht. In zwei Schulstunden berichtete der Redaktionsleiter von der Berichterstattung über Achim, Oyten, Ottersberg, Langwedel und Thedinghausen und den Spagat zwischen Routineberichterstattung über Vereine, Verbände und Veranstaltungen sowie dem Aufspüren besonderer Themen und Geschichten, die die breite Leserschaft bewegen. Die 9b fragte höchst interessiert nach, zum Beispiel was die Kriterien für eine Veröffentlichung sind oder inwieweit die Pressefreiheit durch Drohungen, Anweisungen oder Klagen bedroht sei. Der Zeitungsmann sieht solche Einschränkungen nicht. Journalisten seien aber der Wahrheit, der Fairness und Gesetzen verpflichtet und müssten anders als in den so genannten sozialen Netzwerken bei Verstößenauch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Brodt: „Pressefreiheit ist keine Narrenfreiheit.“ - Foto: M.A.S. Pabst