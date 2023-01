„Kreis nicht böser Bube bei Achim-West“

Von: Michael Mix

Achim – „Als großen Erfolg verbuchen wir die Genehmigung der Oberstufe für die IGS Achim, die damit eine vollwertige Schule wird“, sagte Reiner Aucamp vom Vorstand der SPD Achim. „Auch wenn aus der Nachbarschaft noch aus vollen Rohren dagegen geschossen wird“, wie er mit Blick auf die von der Gemeinde Oyten angestrengte Klage gegen das mit der eigenen IGS-Oberstufe konkurrierende neue Angebot in der Weserstadt hinzufügte.

Beim Neujahrsempfang der SPD Achim am Sonntagmittag im Kasch freute sich Aucamp über einen vollen großen Saal. Zu der traditionellen Veranstaltung begrüßte er unter anderem Ehrenbürgermeister Christoph Rippich sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Verbänden, Organisationen und anderen Parteien. Zwischen den Reden und während an den Tischen die gereichten Schnittchen und Snacks verzehrt wurden unterhielt der Shantychor Bremen-Mahndorf mit maritimen Klängen die Gäste.

Landrat Peter Bohlmann sprach bei seinem Grußwort vor allem das Reizthema „Achim-West“ an. Mitte Februar werde der Landkreis dazu einen Erörterungstermin in Achim anbieten. „Dort können alle Interessierten noch mal ihre Bedenken gegen das Projekt vortragen“, informierte Bohlmann. Erst danach sei abschätzbar, wann das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen werden kann.

Nicht die Kreisverwaltung sei bei „Achim-West“ das Haupthemmnis, wehrte sich der Landrat gegen entsprechende Stimmen aus Achim. „Sie müssen hier erstmal eine politische Mehrheit dafür hinbekommen.“ Dazu kämen die galoppierenden Baupreise, die dazu führten, dass die zuletzt auf 150 Millionen Euro bezifferten Erschließungskosten für das geplante 90 Hektar große Gewerbegebiet südlich des Bremer Kreuzes um mehr als 30 Prozent nach oben kletterten.

Bohlmann bemängelte außerdem, dass die Stadt „unnötigerweise“ eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Zuge des Planfeststellungsverfahrens verlangt habe, wodurch sich der ganze Genehmigungsprozess noch weiter in die Länge ziehe. Der ökologische Wert dieses Projekts in bester Verkehrslage könnte Bohlmann zufolge sogar höher liegen als beim jetzigen Zustand, da die Ausgleichsflächen für verloren gehendes Grünland an anderer, deutlich verkehrsärmerer Stelle entstünden. „So besteht auch die Chance, ein CO2-neutrales Gebiet zu entwickeln“, sagte der Landrat.

Der Kreis lege sich für „Achim-West“ finanziell nicht genug ins Zeug? Auch das wollte Peter Bohlmann so nicht stehen lassen. Der Landkreis beteilige sich mit 1,9 Millionen Euro am geplanten Autobahnanschluss, steuere eine halbe Million Euro für die Projektgesellschaft mit Achim und Bremen bei und sei überdies bereit, ein Darlehen von bis zu zehn Millionen Euro in die Gesellschaft zu geben, um das Risiko der Stadt zu minimieren.

„Die finanziellen Zuwendungen des Landkreises sind beachtlich, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Gemeindeaufgabe handelt“, stellte Landrat Bohlmann fest und verwies auf andere Kommunen, wie Langwedel, Oyten und Verden, die in den letzten zwei Jahrzehnten Gewerbeflächen auf insgesamt 100 Hektar aus eigener Kraft verwirklicht hätten.

„Es geht bei Achim-West darum, weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort zu sein und Abwanderungen zu verhindern. Das müsse politisch im Rat immer mitgedacht werden“, mahnte Bohlmann abschließend.

Kurze Grußworte sprach die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth. Lars Klingbeil, Bundestagsabgeordneter für den Heidekreis und SPD-Bundesvorsitzender, schickte per Video Grüße an die Achimer Genossen und alle im Saal Versammelten. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen könne, die im vergangenen Jahr über uns hereingebrochenen „großen politischen Fragen – Frieden, Krieg, Energie, Inflation“ 2023 zu bewältigen.

Grant Hendrik Tonne, Vorsitzender der SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, geißelte in seiner Festrede den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als „Imperialismus in widerwärtigster Form“. Der Waffengang und seine Folgen wie die stark gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie habe zu tiefer Verunsicherung der Bevölkerung geführt. Da brauche es einen starken Staat, sagte Tonne. Die Rettungspakete von Bund und Land federten vieles ab, aber eben nicht alles. „Bürgerinnen und Bürger tragen das mit bemerkenswerter Verantwortung mit.“

Die Attacke von „Idioten“ auf Rettungskräfte in der Silvesternacht sei auch ein Angriff auf die Gesellschaft, schnitt der Landtagsfraktionschef ein weiteres brisantes Thema an. Die Debatte dürfe jedoch keineswegs nur um das Fehlverhalten von Migranten kreisen. Auch den sogenannten Reichsbürgern mit ihren Umsturzplänen und gewalttätigen Aktivisten beim Protest gegen den Braunkohleabbau in Lützerath „fehlt es an Respekt vor anderen“. In der Gesellschaft sei mehr Solidarität nötig.

Aber es gebe auch positive Entwicklungen. „Wir haben in Niedersachsen innerhalb kurzer Zeit ein LNG-Terminal hinbekommen.“ Darüber hinaus treibe das Land den Ausbau von Windkraft, Fotovoltaik und Wasserstofftechnik voran, um der Klimakrise zu begegnen, neue Arbeitsplätze „und damit auch Wohlstand zu schaffen“.

Bei all dem spiele die Zivilgesellschaft eine starke Rolle. „Hier im Saal sitzen alles Leute, die sich an unterschiedlichen Stellen in Achim einbringen“, sagte der Sozialdemokrat und ergänzte: „Viele Menschen in Niedersachsen engagieren sich für andere.“

Ein anderer Wert sei der freiheitliche Staat. „In diesem Land darf jeder alles sagen – auch wenn es der größte Unsinn ist.“