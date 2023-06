Kreative Orientierungshilfe: „Summer Tech Camp“ bei Desma im August

Von: Christian Walter

Das „Summer-Tech-Camp“ findet vom 9. bis 12. August statt. Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (v.l.), Christian Decker (Desma-Geschäftsführer) und Christian Diestelkamp (Mitglied der Geschäftsführung der Bremer Abat AG) informieren über die Details. © Christian Walter

Das „Summer Tech Camp“ der Achimer Firma Desma in Kooperation mit dem Bremer Software-Dienstleiter Abat soll eine Berufsorientierungshilfe für junge Leute sein. Im August findet es zum dritten Mal statt. In diesem Jahr stehen Programmieren, Robotik, Künstliche Intelligenz und Kreativität im Fokus.

Was soll nach der Schule folgen? Ist ein technischer Beruf was für mich oder nicht? „Viele Jugendliche wissen gar nicht, was sie machen sollen“, wenn vor oder nach dem Abschluss eine Entscheidung ansteht, weiß Christian Decker aus der Geschäftsführung der Achimer Firma Desma Schuhmaschinen. Daher wollen er und sein Team junge Leute dabei unterstützen und eine Orientierungshilfe geben – mit der nunmehr dritten Auflage des „Summer Tech Camps“ in den Sommerferien, vom 9. bis 12. August.

„Wir wollen vor der Berufswahl Unterstützung leisten“, sagt Decker, der am Montagmorgen gemeinsam mit Christian Diestelkamp vom Bremer Softwareentwicklungs- und Dienstleistungsunternehmen Abat, das das Camp co-ausrichtet, und Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld in einem Pressegespräch über das diesjährige Ferienangebot informierte.

Die Teilnehmer können sich Schwerpunkt-Workshops aussuchen, wo sie sich wirklich konzentiert und intensiv mit einer Thematik befassen, wie Robotik, KI oder Programmieren.

An den dreieinhalb Tagen im August stehen – anders als vor Corona, als es bei den ersten beiden Sommercamps schwerpunktmäßig um Schuhdesign und Marketing ging – in diesem Jahr vor allem die Themen Programmieren, Robotik, Künstliche Intelligenz (KI) und Kreativität im Fokus. „Am ersten Tag geben wir grundlegende Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, Finanzen und Social Media Marketing, danach können sich die Teilnehmer Schwerpunkt-Workshops aussuchen, wo sie sich wirklich konzentiert und intensiv mit einer Thematik befassen, wie eben Robotik, KI oder Programmieren“, erklärt Anna Kuschel, Referentin in der technischen Desma-Geschäftsführung, die sich bei dem Achimer Unternehmen um das Sommercamp kümmert. „Schön wäre, wenn sich die Teilnehmer so weit damit befassen, dass sie danach ein kleines Konzept erstellen können, wie sie das Ganze dann marktfähig machen, sprich: verkaufen können als Produkt oder als Dienstleistung“, so Kuschel. Daher gebe es im Vorfeld die drei genannten Grundbausteine – insgesamt ein „Rundumpaket“, wie Christian Decker es nennt, um die sogenannten „Mint-Fächer“, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Wenig Theorie, viel Kreativität und Inspiration

Drei Jahre lang musste die Veranstaltung, die Rainer Ditzfeld als „tolle Erfolgsgeschichte“ bezeichnet, von der „alle restlos begeistert“ gewesen seien, wegen der Pandemie ausfallen. Aber nun geht es wieder in die Vollen. Das dreieinhalbtägige Camp, das von Mittwoch bis Freitag auf dem Betriebsgelände an der Desmastraße stattfindet und mit einer Abschlussveranstaltung bei der Abat AG in der Bremer Überseestadt endet, wird vor allem in Form von praxisorientierten Workshops organisiert sein. „Wir wollen keine Frontalpräsentation machen und planen relativ wenig Theorie“, informieren die Organisatoren über den Ablauf. Stattdessen gehe es darum, „zusammen etwas zu machen, kreativ zu sein und Inspiration zu geben“.

Und wenn am Ende dabei herauskommt: Das ist doch nichts für mich, ist das auch ein wertvoller Beitrag.

„Natürlich ist nach den Workshops niemand ein fertiger Programmierer und kann das dann, aber es geht um das Prinzip dahinter und darum, die Teilnehmer spielerisch an die Themen ranzuführen“, beschreibt Christian Diestelkamp von der Abat AG die Idee. „Und wenn am Ende dabei herauskommt: Das ist doch nichts für mich, ist das auch ein wertvoller Beitrag.“

Das Thema KI hat in den vergangenen Jahren einen Schub erfahren, im positiven wie im negativen Sinne. In manchen Industriebereichen aber könne es eine große Chance sein: „Zum Beispiel in der Bildgenerierung, um einen Schuh zu gestalten, ist es wahnsinnig hilfreich, diese Werkzeuge einzusetzen“, sagt Christian Decker.

Es gehe nicht darum, in drei Tagen etwas komplett Neues zu erfinden, erklärt Anna Kuschel. „Die Erfindung an sich gibt es“, sagt sie und nennt etwa einen Roboter mit dem Namen „Farmbot“, der Pflanzen säen und sich um sie kümmern kann. „Aber das Ganze zusammenzubauen, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen, das ist beispielsweise einer dieser Schwerpunkt-Workshops, und dazu können die Teilnehmer ein kleines Geschäftskonzept entwickeln und bei der Abschlussveranstaltung vorstellen.“ Da geht es dann im Sinne der Nachhaltigkeit auch um die Themen Materialien, Recycling, Kosten, Marketing und mehr.

Wir hoffen, dass wir nette dreieinhalb Tage mit den Kids haben.

Neben Nachhaltigkeit soll es beim Camp zudem um Ernährung gehen. Dazu wird eine Ernährungsberaterin mit im Boot sein, die den Jugendlichen (und gegebenenfalls angehenden Studierenden) Tipps für ein gesundes, leckeres und gleichzeitig günstiges Mittagessen mitgeben wird. Apropos: „Wir starten mit einem Frühstück in die Veranstaltungstage, es gibt Abendessen, die Eltern müssen nichts mitgeben“, kündigt Kuschel an.

Zur Abschlussveranstaltung in Bremen, wo eine Jury die Projekte bewerten wird, in der neben Vertretern der beteiligten Firmen auch Bürgermeister Ditzfeld sitzen wird, wird eine Busfahrt angeboten. „Wir hoffen, dass wir nette dreieinhalb Tage mit den Kids haben“, so Christian Decker abschließend.

