Achimer Tamado-Studio: Krafttraining mit Familiensinn

Alle Kurse am Tag der offenen Tür im Tamado-Sportstudio ausgebucht: Das freute natürlich auch den Chef Marc Bonar (rechts im Bild).

Achim - Man kombiniere zum Beispiel Krafttraining mit Kickboxen oder traditionellem japanischem Karate, Zumba oder TaeBo mit Gerätefitness und Sauna. Das Sport- und Kursangebot des Tamado-Studios an der Bremer Straße 70 in Achim umfasst all diese Möglichkeiten für Erwachsene und Kinder.

Beim Tag der offenen Tür wurde unter dem Motto „Tamado gegen Weihnachtsgans“ die Vielfalt präsentiert.

Das Studio um Marc Bonar mit seinem Fitness-Team setzt auch auf Familienfreundlichkeit: „Trainiere entspannt, während Dein Kind eines unserer Angebote wie etwa Taebo for Kids wahrnimmt oder im tamado4kids-Club betreut wird“. Qualifizierte Trainer sorgen dafür, dass persönlich gesteckte Ziele möglichst erreicht werden. Neu im Angebot und schon ein Renner ist laut Bonar der „World Jumping“-Kurs: Fit halten auf dem Minitrampolin nach Anweisung eines Trainers und zu Musik. Dies sei gelenkschonendes, gewichtsreduzierendes und zugleich Beckenboden-Training. Die Kurse am Tag der offenen Tür seien ausgebucht, freute sich Marc Bonar.

Referent Karl-Heinz Rüther sprach zum Thema „Spürbar mit Fitness im Alltag“. „Wir sehnen uns alle nach einem erfüllten Leben. Das ist das Zusammenspiel von Körperglück und mentalem Glück“, erfuhren die Vortragsteilnehmer. Rüther zeigte an Beispielen, wie Vitalität und Gesundheit bis ins hohe Alter erreicht werden können.

Dem Tamado-Team liegt die familiäre Atmosphäre besonders am Herzen. „Im Gegensatz zu gängigen Fitness-Discountern achten wir stark auf unser Publikum. Rowdies und Prolls haben bei uns keine Chance“, macht Marc Bonar in Gesprächen immer wieder deutlich.

Der Besitzer und sein Team laden ein zum kostenlosen Probetraining und erstellen gern ein persönliches Pogramm.

