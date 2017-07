Befund über erschossene Krähe in Achim-Nord liegt vor

Vogel quälte sich vor Einschläferung

+ Krähe in der Klinik.

Achim - Die erschossene Krähe, die Ende Mai vom Verein „Tierhilfe Achim“ in Achim-Nord gefunden wurde, hat sich vor der Einschläferung in einer Tierklinik erheblich gequält. So lautet das Ergebnis der Sektion beim Veterinärinstitut Hannover. „Die Jung-Krähe wurde offenbar im Flug getroffen“, erklärt Tierärztin Dr. Christine Hoyer vom Veterinäramt des Landkreises Verden auf Nachfrage unserer Zeitung.