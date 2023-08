Kräftige Unwetter-Walze rollt über Niedersachsen

Von: Fabian Raddatz

Ein starkes Unwetter ist am Sonntagnachmittag über Niedersachsen gezogen. Blitze zuckten am Himmel und die Regenmassen füllten Regentonnen und Vogeltränken in Rekordzeit.

Achim – Kurz, aber kräftig, zeigte sich ein starkes Unwetter, das am späten Sonntagnachmittag, 27. August, über Niedersachsen zog. Binnen Minuten verdunkelte sich der Himmel über Achim (Landkreis Verden) und es prasselte Starkregen herab.

Eine kräftige Unwetter-Walze zog am späten Sonntagnachmittag über Niedersachsen. So auch in Achim. © Nordwest-Media TV

Fußgänger flüchteten schnell in ihre Häuser. Immerhin füllten sich bei dem Wetter die leeren Regentonnen und Vogeltränken in Rekordzeit.

Fußgänger flüchteten vor den Regenmassen. © Nord-West-Media TV

Gleich mehrere Tiefdruckgebiete über der Nordsee und Südskandinavien sorgten heute für stürmisches Wetter in Niedersachsen. Schon in den vergangenen Tagen zogen gefährliche Unwetter über Niedersachsen hinweg. Dabei waren auch Tornados möglich.

Kräftige Unwetter-Walze rollt über Niedersachsen: Der Wetter-Ausblick für die nächsten Tage

Wechselhaft soll es auch die nächsten Tage weitergehen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht für den Montag von wechselnder bis starker Bewölkung aus. An der Küste kann es Schauer geben. Am Nachmittag warten an der See sogar heitere und trockene Abschnitte. Die Tageshöchsttemperaturen beträgt etwa 20 Grad.

Am Dienstag können bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer auftreten, vom Wendland bis zum Weserbergland ist es stark bewölkt bis bedeckt und zunehmend regnerisch. Maximal 17 Grad in Göttingen bis lokal 21 Grad an der Ems, so der DWD.

Gewitter könnten erneut am Mittwoch auftreten. Der Tag zeigt sich wechselnd bewölkt mit Schauern.