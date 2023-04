Kosten explodieren

Von: Michael Mix

Die Kosten für die Entwicklung der nördlichen Innenstadt schießen in die Höhe. © Mix

Achim – Die Entwicklung und Sanierung der sogenannten nördlichen Innenstadt wird deutlich teurer als angenommen. Dem Stadtrat liegt für die Sitzung am 20. April ein Beschlussvorschlag der Verwaltung auf dem Tisch, mit dem der neuen Situation Rechnung getragen und weiteres Fördergeld eingeworben werden soll. Danach sind zusätzliche Ausgaben in Höhe von rund fünf Millionen Euro für das Projekt notwendig.

„Die Anpassung des Kostenrahmens soll eine Erhöhung des Finanzierungsansatzes durch Bund und Land von aktuell 6 160 000 Euro auf 9 410 000 Euro sowie eine Erhöhung des Eigenanteils der Stadt von aktuell 3 080 000 Euro auf 4 705 000 Euro beinhalten“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Bereits seit 2015 werde mit Hilfe des Städtebauförderprogramms „Stadtumbau West“ das Sanierungsgebiet „nördliche Innenstadt“ entwickelt, legt Stadtplaner Andreas Gräfe dar. „Dabei fließen aktuell neben erheblichen privaten Investitionen auch öffentliche Mittel überwiegend in das neu entstehende Quartier auf dem ehemaligen Gelände der Brotfabrik Lieken.“

Doch weit mehr als nur das frühere Firmenareal werde auf Vordermann gebracht, informiert Verwaltungsmitarbeiter Gräfe. „Westlich des Stadtwerke-Geländes erschließt sich das Sanierungsgebiet bis an den Achimer Bruch und südlich der Eisenbahn bis hin zum Gieschen-Kreisel.“

Grundlage für die geplante städtebauliche Entwicklung sei nach wie vor der „städtebauliche Rahmenplan“ für die nördliche Innenstadt. „Zur Unterstützung der Umsetzung der geplanten Maßnahmen stehen aktuell insgesamt rund 9,2 Millionen Euro Städtebaufördermittel zur Verfügung, von denen die Stadt Achim einen Eigenanteil von rund einem Drittel selbst einbringen muss“, erläutert Gräfe.

Bisher hätten sich die Stadt und die Investoren auf den Wandel des Lieken-Geländes und des Postgrundstücks südlich des Bahnhofs konzentriert. „Zur Umsetzung dieser Maßnahmen kommen die zur Verfügung stehenden Städtebaufördermittel aufgrund der deutlichen Preissteigerungen in der Bauwirtschaft inzwischen an ihre Grenzen, sodass die Stadt bereits für das Programmjahr 2023 eine Erhöhung des Kostenrahmens beantragt hatte“, erklärt Gräfe in der Sitzungsvorlage. Die Verwaltung erwarte hierzu im Oktober einen Zuwendungsbescheid.

Nun gehe es darum, den Kostenrahmen erneut nach oben zu verschieben, um weitere Projekte im Sanierungsgebiet verwirklichen zu können. So will die Stadt auf dem Gelände der früheren Videothek an der Lerchenstraße eine Grundschule bauen, die die Lernstätte auf dem beengten, problematischen Terrain am Paulsberg ersetzen soll. Denn dort kommt es, wie berichtet, immer wieder zu Streitigkeiten mit Anwohnern, die Durchfahrtsrechte geltend machen.

Ganz im Westen des Sanierungsgebiets könnte aber neben der neuen Schule noch weit mehr entstehen. Auf den 15 000 Quadratmeter umfassenden ehemaligen Schröder-Flächen besteht nach Angaben von Stadtplaner Andreas Gräfe „auch die Option für die Aufstellung eines Bebauungsplans, der zusätzliche Gewerbeflächen ausweist“.