Kosakenchor mit Peter Orloff kommt

„Musikalisches Naturereignis“ in der St. Matthias-Kirche am 16. Januar / Vorverkauf läuft

+ Peter Orloff leitet den Chor der Schwarzmeerkosaken, der von vielen Fernsehauftritten bekannt ist und sich schon zahlreiche Goldene CDs und Goldene Schallplatten verdiente. - Foto: Manfred Esser

ACHIM - Gewaltig und mystisch klingt der Schwarzmeer-Kosaken-Chor, in dem Russen und Ukrainer friedlich vereint unter der Gesamtleitung von Peter Orloff singen. Am Montag, 16. Januar, beginnt um 18.30 Uhr, das Gastspiel dieser Schwarzmeer-Kosaken in der katholischen Achimer St. Matthias-Kirche an der Meislahnstraße.

Peter Orloff war einst „König der Hitparaden“ mit 19 Charts-Notierungen und zahlreichen Goldenen Schallplatten– als Sänger etwa von „Ein Mädchen für immer“ und „Königin der Nacht“, sowie als Textdichter für Bernd Clüvers „Junge mit der Mundharmonika“ und Komponist für „Du“, Peter Maffays bis heute größtem Hit.

2017 ist ein besonderes Jahr. Vor 80 Jahren erfolgte die Gründung des ersten Ensembles des berühmten weltbekannten Kosaken-Chores, an dem der Vater von Peter Orloff, Pastor Nikolai Orloff, großen Anteil hatte. Peter Orloff konzertierte seinerzeit noch mit Mitgliedern der ersten Stunde und ist jetzt seit 25 Jahren musikalischer Gesamtleiter des Schwarzmeer Kosaken-Chores. Begeisternde Fernsehauftritte vor Millionenpublikum mit dem „Wolgalied“, „Dr. Schiwago“ und dem „Gefangenenchor“ sowie erneut zahlreiche Goldene Schallplatten und CDs unterstreichen den Ruf des herausragendes Ensembles. Die Zuschauer können sich also laut Ankündigung auf ein ebenso faszinierendes wie berührendes Konzertereignis freuen.

Unter Orloffs Leitung singen hochdekorierte ukrainische und russische Sänger der absoluten Weltklasse in herzlichem Einvernehmen – atemberaubende Tenöre, abgrundtiefe Bässe und als besonderes Highlight eine Weltrarität: ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper. Es sei somit „ein Konzert mit Gänsehaut-Garantie“ und ein „musikalisches Naturereignis“ zu erwarten.

Der Karten-Vorverkauf läuft auch in der Geschäftsstelle des Achimer Kreisblatt an der Obernstraße 54.