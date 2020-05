Konzerte für Kasch im Fernsehen verfolgen

Neues Angebot in Corona-Krise: Sechs Gruppen und Einzelkünstler treten Pfingsten gratis auf

+ Nachwuchsband Meilentaucher. Foto: victoria buschmann

Achim - Von Michael Mix. Zeitung wird in Achim schon lange gemacht, Radio vor Ort bietet den Hörern monatlich ein lokales Fenster, und nun gibt es in der Weserstadt auch noch Fernsehen. „Artists Kasch TV“ nennt sich das neue Angebot, das erstmals am Pfingstsamstag und -sonntag, jeweils von 19 Uhr an, über das Internet zu empfangen ist. „Wir senden live auf twitch.tv“, kündigte Dennis Meinken, Mitarbeiter des Kulturhauses Alter Schützenhof, am Montag bei einem Pressegespräch im Kasch an und überließ sogleich Till Simon das Wort. Denn der Achimer Musiker hatte die Idee zu diesen besonderen Benefizkonzerten mit insgesamt sechs Gruppen und Einzelkünstlern für die wegen der Corona-Beschränkungen bis Ende August geschlossene Kulturinstitution.