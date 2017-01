Konfetti-Böller für„Himmelsstürmer“

ACHIM - Vier neue Kindergärten habe die Stadt Achim in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt, wenn Ende des Jahres noch die Kita am Badener Lahof starte.

Darauf wies Bürgermeister Rainer Ditzfeld jetzt an der Halleschen Straße bei der offiziellen Eröffnung der dortigen Kindertagesstätte hin, die den Namen „Achimer Himmelsstürmer“ tragen wird.

„ Kinder wollen bis hoch zu den Wolken schaukeln und den Regenbogen anfassen“, erläuterte Kita-Leiterin Ulrike Buhrdorf. Daher passe der Name, und das Team wolle mit viel Herz dazu beitragen, Mädchen und Jungen hier den weiteren Weg in die Welt hinaus zu erleichtern.

Drei Kindergartengruppen mit je 25 Kleinen sowie zwei Krippengruppen zu je 15 Kindern finden Platz, und natürlich fehlt es nicht an Versorgungs-, Bewegungs- und anderen Zusatzräumen.

Dass der verschiedenfarbige ge, drinnen hell und geräumig wirkende Komplex in Modulbauweise entstand, sei kaum zu erkennen, lobte Ditzfeld und sprach allen am Bau Beteiligten mit dem Verdener Architekturbüro Meinke & Mielke an der Spitze Dank aus. Die Bauarbeiten begannen im April, und schon zu Beginn des neuen Jahren lief diese Kita an.

Allerdings noch nicht in vollem Umfang. Im Sommer etwa kommen eine „Sonnen“- und eine „Schneeflocken“-Gruppe hinzu. Integration und Inklusion spielen im Konzept der Einrichtung eine besonders wichtige Rolle.

2,5 Millionen Baukosten und 200 000 Euro für die Ausstattung waren zu investieren. „Die Einrichtung wurde sehr pünktlich geliefert“, hob Ulrike Buhrdorf hervor.

Es gab allein eine halbe Million Fördergelder aus dem Programm „Soziale Stadt“ sowie 850 000 Euro Zuschuss vom Landkreis und 360 000 weitere Euro vom Land aus dem Programm zur Schaffung neuer Krippen-Plätze.

Mittels eines Konfetti-Böllerrohrs, das die Leiterin besorgt hatte, gab Ditzfeld auch hör- und sichtbar den Startschuss an der Halleschen Straße ab.

Verbunden war das mit besten Wünschen zur Zukunft des Kita-Baus und vor allem für alle „Achimer Himmelsstürmer“ darin. - la