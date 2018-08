Zwei tolle Markttage

Ein dritter Wochenmarkt-Tag in der Woche in Achim? Kenner der Szene wussten von vorneherein, dass das nicht läuft.

Die Achimer und auch Besucher aus dem Umland lieben zwar „ihren“ Wochenmarkt und besuchen zahlreich am Mittwoch-, aber noch mehr am Samstagvormittag die Budenstadt in der Fußgängerzone, die damit wenigstens zweimal in der Woche städtisches Flair verliehen bekommt. Die Kunden mit Qualitätsbewusstsein bei Lebensmitteln decken allerdings eben auch dann ihren Bedarf an frischem Obst und Gemüse sowie anderen Waren, die sie an den Ständen zum Teil in Bio-Qualität kaufen können. Und auch das Quantum an Klönschnack „nebenbei“ oder beim Cappuccino zwischendurch mit Freunden und Bekannten, die regelmäßig auf dem Markt anzutreffen sind, ist dann meist erfüllt.

Ein zusätzliches Angebot am Montag ist „zu viel des Guten“. Von einer sehr überschaubaren Kundenzahl können Händler nicht existieren. Angesichts dieser Tatsache musste die Stadt jetzt die Reißleine ziehen.