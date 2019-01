Koloss aus Kunststoff ersetzt Kessel aus Stahl

Abwasserbeseitigungsbetrieb erneuert Pumpwerk Blocksberg / Auch für Arbeitssicherheit

+ Das Pumpwerk Blocksberg ist hübsch mit Graffiti besprüht und steht oberhalb des „Drei-Flüsse-Ecks“ in Baden. Fotos: Mix

Achim - Von Michael Mix. Rund um die Uhr drückt das Pumpwerk Blocksberg nahe der Weser in Baden die dort und in den beiden benachbarten Langwedeler Ortsteilen Etelsen und Cluvenhagen anfallenden Fäkalien in Richtung der Achimer Kläranlage. 2 500 Kubikmeter Abwasser, von rund 11 500 Einwohnern produziert, laufen jeden Tag in dem auffällig mit knallig-bunten, thematischen Graffiti hübsch verzierten Häuschen am Karlheinz-Gerhold-Platz oberhalb des „Drei-Flüsse-Ecks“ zusammen, erfährt der Berichterstatter beim Ortstermin. Nun, nach etwa 27 Jahren im Dauereinsatz, steht eine halbmillionenteure Generalüberholung des Pumpwerks an.