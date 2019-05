König Fußball, Löten und Höhlen bauen beim Ferienspaß

Achim - Von Lisa Duncan. Höhlen im Stadtwald bauen, wissenschaftliche Experimente für Kinder oder – ganz neu – ein Löt-Workshop stehen im Sommer beim Ferienspaß der Stadt Achim auf dem Programm, das insgesamt 120 Angebote umfasst. Erstmals gibt es zwei Ferienspaßhefte, die an rund 2500 Kinder verteilt werden sollen.

„Ein Heft soll Kinder und Jugendliche ab der 5./6. Klasse ansprechen und eins ist für die Altersgruppe von der Kita bis zur 4. Klasse gedacht“, erzählt Gesa Kaemena, die im Fachbereich Kultur, Gesellschaft und Soziales im Rathaus unter anderem den Ferienspaß organisiert. Hintergrund: Die Stadt will die Ferienfreizeitangebote gezielt an die älteren Kinder und Jugendlichen herantragen, „denn wir hatten bisher das Gefühl, es kommt nicht so stark an, dass es Ferienspaßaktionen nur für diese Altersgruppe gibt“, so Kaemena.

Einen Pilotversuch hatte die Stadtverwaltung in dieser Hinsicht bereits beim Osterferienspaß gestartet, und das mit gutem Erfolg: „Tatsächlich waren schon mehr ältere Kinder dabei als sonst.“

Es gibt genauso viele Angebote wie in den Vorjahren, darunter auch einige neue Ferienspäße, etwa „Fridays for Future“-Plakate gestalten, ein Internetführerschein und internationale Frühstücksrezepte für die Älteren. Für die Jüngeren stehen erstmals zur Auswahl: Ballett, ein Ausflug zum Olbers-Planetarium und naturpädagogische Spaziergänge. Einige Aktionen kamen erst nach Redaktionsschluss für das Heft hinzu und sind daher nur Online zu sehen: Basketball für Einsteiger, ein Löt-Grundkurs, Wikingerschach gestalten und die Teilnahme bei der Kinder-Kunst-Ausstellung.

+ Nicht einfach nur Fußball, sondern richtiges Technik-Training stand im letzten Jahr beim Ferienspaß auf dem Programm. © Hägermann

„Das alles ist nur möglich, weil wir so viele engagierte Vereine und Ehrenamtliche haben“, betont Kaemena und erzählt von einer Mutter, die so voll des Lobes für den Ferienspaß der Stadt war, dass sie selbst mitmachen wollte: „Sie kocht jetzt Brombeermarmelade ein.“ Der Anteil der städtischen Angebote im Ferienspaßprogramm ist gestiegen. „Jugendliche, die selbst aus dem Ferienspaß rausgewachsen sind, unterstützen uns dabei ehrenamtlich“, erzählt Kaemena.

Seit vier Jahren bietet die Stadt Achim auch Freizeitangebote in den Oster- und Herbstferien an, was insgesamt zu einem leichten Rückgang der Anmeldungen im Sommer geführt habe.

Eine weitere Neuerung ist die stärkere Verzahnung zwischen Ferienspaß und Julius-Club, den die Stadtbibliothek in Kooperation mit der VGH-Stiftung anbietet. In diesem Rahmen gibt es etwa ein Überraschungskino, die Aktion „Create your Papphocker“ und eine Harry-Potter-Challenge, bei der es mit Quiddich- und Zauberstabwettkampf auch richtig dynamisch zugehen wird.

Auftakt für den Ferienspaß ist am 3. Juli mit der Freibadolympiade, den Schluss bildet am 14. August „Spiel und Spaß im Rathauspark“. Ab sofort können Kinder und Jugendliche auf der Internetseite der Stadt ihre Wunschlisten ausfüllen. Am 2. Juni werden diese geschlossen und ausgewertet. Anschließend teilt die Stadt per E-Mail mit, wer an welchen Veranstaltungen teilnehmen kann. Gebucht ist ein Angebot aber erst, wenn es bezahlt ist.

Weitere Infos

Gesa Kaemena, Telefon 04202/ 9160547, oder auf der Internetseite: www.ferienspass-achim.de