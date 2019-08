Knapp an Gefängnisstrafe vorbeigeschrammt

Schöffengericht verurteilt Achimer wegen Marihuana-Besitzes und Handeltreibens mit der Droge

Achim - Von Michael Mix. Knapp an einer Gefängnisstrafe schrammte ein 35-jähriger Achimer vorbei. Der Mann, der sich am Montag vor dem örtlichen Amtsgericht wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hatte, besaß und handelte mit Marihuana. Im März und im Oktober 2018 stellte die Polizei Beutel mit insgesamt 650 Gramm des Rauschgifts in seiner Wohnung sicher.