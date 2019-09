Knapp 60 000 Gäste im neuen Freibad

Betriebsleiterin zieht positive Bilanz / Badesaison endet morgen

+ Badegäste aus Achim und umzu erfrischten sich nicht nur an den heißen Tagen im sanierten Freibad. Archivfoto: Schmidt

Achim - Von Sandra Bischoff. Wenn morgen die Freibadsaison endet, können Betriebsleiterin Sabine Schulz und ihr Team zufrieden auf die vergangenen Monate zurückblicken: Statt der erhofften 40 000 Besucher waren seit Mai knapp 60 000 Gäste in das für rund fünf Millionen Euro sanierte Freibad gekommen. „Es war eine gute Saison“, resümiert Schulz. Auch, weil es keine schweren Unfälle gegeben habe. Vor allem an den heißen Tagen – Schulz spricht von 22 Sonnentagen – sei der Zulauf groß gewesen: 2 500 Schwimmer hätten sie und ihre Kollegen dann schon mal gezählt. Platz habe es genug gegeben, auch wenn es in den Becken oft sehr voll war. „Sportschwimmen war dann natürlich nicht mehr möglich.“ Einen Einlassstopp mussten die Mitarbeiter an solchen Tagen laut Schulz aber nicht verhängen.