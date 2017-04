Projekt „Vom Ei zum Huhn“ an Kita „Uphuser Deichbande“

Uphusen - „Nach dem Schlüpfen waren die Küken klitschnass. Jetzt sind sie schön weich“, sagt Matti strahlend und streichelt dabei zart einen „Federbausch“, der gerade mal einen Tag auf der Welt ist.

Auch Annika, Ida, Lea und Malina, die ebenfalls zur Gruppe „Entdeckerfüchse“ gehören, haben kleine süße Küken vor sich, die sie gerührt betrachten. „Vom Ei zum Huhn“ heißt ein Projekt in der Kita „Uphuser Deichbande“.

Kinder werden von den Züchtern in allen Phasen miteinbezogen

Ohne Heinz-Hermann Huhs, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Achim und Umgebung, wäre das nicht möglich. „Er brachte vor gut drei Wochen eine Brutmaschine mit 75 Eiern von drei verschiedenen Hühnerrassen drin mit“, berichtet Erzieherin Sandra Ahrens, die das Projekt zusammen mit ihrer Kollegin Elke Weindorf organisiert hat. Nicht nur ihre eigenen Gruppen, die „Entdeckerfüchse“ beziehungsweise die „Kletterhörnchen“, sondern auch die „Hügelhüpfer“, „Lachmöwen“ und „Springfrösche“, insgesamt 125 Kinder, verfolgten die spannende, 21 Tage dauernde Huhnwerdung. Und halfen dabei auch tatkräftig mit.

„Uns war es wichtig, dass sie an allen Sachen beteiligt sind“, betont Ahrens. So kontrollierten Kinder jeden Tag, ob das Thermometer die der Gluckenwärme entsprechende Temperatur von 37,5 Grad und die nötige Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent in dem in einem Nebenraum stehenden Brutkasten anzeigte. Notfalls drehten sie am Regler oder füllten das Schälchen mit Wasser auf.

Live-Übertragung aus dem Schlupfkorb

Die Mädchen und Jungen erlebten auch mit, wie Huhs die Eier mit einem Gerät in Föhn-Größe beleuchtete. Aber wozu diente dieses „Schieren“, wie es in der Fachsprache heißt, überhaupt? „Wenn ein schwarzer Punkt zu sehen war, wusste man, dass das Ei befruchtet ist“, informiert Ahrens. Bei 66 der weißen bis bräunlichen Ovale zeigte er sich.

Als der Geburtstermin näher rückte, wurden die Eier in einen sogenannten Schlupfkorb gelegt. Und Huhs stellte für den großen Moment eine Kamera vor den Brutkasten. Zu Beginn dieser Woche war es dann soweit: An einem Fernseher in der Kita-Halle sahen die Kinder, Erzieherinnen und auch Eltern, wie sich nacheinander 41 Küken mit ihrem winzigen Eizahn am Schnabel durch die Schale pickten. Putzige schwarze Niederrheiner sowie Zwerghühner der Rassen Cochin und Chabo kamen zum Vorschein. Seitdem tummeln sich die flauschigen Tierchen in einer Kükenbox, wo sie von den Kindern nicht nur durch ein Fenster noch einige Tage beobachtet werden können, sondern auch mit Kükenmehl und Wasser versorgt werden.

Zur Abrundung des Projekts baut „Tiervermieter“ Ralf-Wigand Usbeck Ende April für gut zwei Wochen noch einen Stall auf dem Außengelände der Kita auf. Darin gackern dann fünf ausgewachsene Hühner.

mm