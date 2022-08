Klima mit passendem Garten schützen

Ein lebloser Schottergarten im Stadtgebiet. © Bartz

Achim – Schon seit Jahren wird in Achim über das Thema Schottergärten und Klimaschutz gesprochen, teilweise auch gestritten. In Anbetracht zunehmender Hitzetage und Trockenperioden bemängeln die einen den Verlust von ökologisch wertvollen Grünflächen durch Versiegelung. Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor Bürgerinnen und Bürger, die rings ums Haus fast alles zupflastern.

„Viele denken, dass diese Form der Gartenanlage pflegeleicht ist“, stellt Lisa Beulshausen, Sprecherin des Nabu Achim, auf Nachfrage zunächst mal fest. Ihr und ihren Mitstreitern sei es ein großes Anliegen, gegen das Schottern aktiv zu werden. Interessierte könnten beim Nabu kostenlose Beratung bekommen. „Wir wollen die Hauseigentümer mit ihren Sorgen nicht alleine lassen“, erklärt Beulshausen. Mit einer gezielten Auswahl an Pflanzen und der passenden Form der Gestaltung sei es durchaus möglich, einen pflegeleichten Garten anzulegen.

„Wir wollen dabei nicht den Gärtnereien Konkurrenz machen und können auch die Umsetzung der Gartenanlage nicht übernehmen, aber wir können Tipps geben und auch etwaige Sorgen im Vorfeld klären“, sagt Beulshausen. Sie und weitere Nabu-Mitglieder hätten viel Erfahrung in dem Bereich, auch seien in der Gruppe Landschaftsplaner, die ebenfalls mit ins Boot genommen werden könnten.

„Es sind erschreckend viele Schottergärten, die wir immer wieder sehen“, berichtet Beulshausen. Auch kritisiert sie, dass vor allem die preisgünstigen Gartengestaltungsangebote von Baumärkten keinerlei Hilfestellung für Insektenvielfalt vor der eigenen Haustür gäben.

Michael Schröter, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Stadtrat, geht noch einen Schritt weiter. Er hat einen Plan entwickelt, wie Achimer Bürger präventiv in Sachen klimafreundlicher Gartengestaltung aufgeklärt werden könnten. „Diese Ideen sind in Gesprächen mit dem Nabu entstanden“, verrät Schröter. Schon 2020 habe es einen Antrag an die Stadt gegeben, der sei aber nicht umgesetzt worden. „Wir wollen jetzt mal einen anderen Ansatz angehen.“ Dabei wolle man nicht gegen den Bürger, sondern mit dem Bürger agieren.

Wunderbares Idyll: So ansehnlich wie insektenfreundlich kann es vor der eigenen Haustür blühen, wie dieser Blumengarten in Achim beweist. © -

Der Grüne hat einen Antrag formuliert, wonach eine Broschüre zu dem Thema vom Nabu Barsinghausen an Achimer Belange angepasst werden soll. Auch im Landkreis Rotenburg und in Verden diene diese als Grundlage, um die Einwohner in der Angelegenheit zu informieren, sagt er. Schröter fordert, dass die Stadt bei der Verteilung des Schriftstücks behilflich ist und den Inhalt auch über ihre digitalen Kanäle verbreitet. Wer sich in Achim neu anmeldet, solle die Broschüre direkt mit auf den Weg bekommen.

Weiterhin verlangt Schröter, dass das Ordnungsamt Grundstücke registriert, die übermäßig versiegelt sind und die Eigentümer über die Rechtslage aufklärt. Denn laut der niedersächsischen Bauordnung muss Vegetation auf einem Grundstück überwiegen, Pflaster und Schotter sind nur in geringem Maß zulässig (siehe Kasten).

„Wir sollten auch nach einem Jahr überprüfen, welche Auswirkungen diese Form der Information hat“, so Schröter. Gerade dieser Sommer zeige wieder, wie heiß es in den Städten werden kann. Das Ergebnis der Prüfung solle dann im Bauausschuss vorgestellt werden, um dann dort über die weitere Vorgehensweise zu beraten.

„Im Grunde wäre der Landkreis für das ganze Thema zuständig, aber wir müssen ja in der Sache weiterkommen“, erklärt Schröter seinen erneuten Vorstoß. Auch die Stadt habe nach seiner Einschätzung eher keine Mittel, um etwa ein entsprechendes Kataster zu erstellen. „Wir wollen versuchen, mit kleinen Schritten und auch Mundpropaganda weiterzukommen.“

Daniel Moos, Erster Stadtrat, begrüßt den Ansatz, gegen die Klimakrise vor Ort anzugehen. „Grundsätzlich ist es gut, solche Ideen in die politische Diskussion zu bringen“, sagt der Vize-Verwaltungschef auf Nachfrage. Der von Michael Schröter eingereichte Antrag der Grünen-Fraktion solle nach den Sommerferien im zuständigen Fachausschuss des Stadtrats besprochen werden. „Dann wird es darum gehen, zu den einzelnen Punkten Stellung zu beziehen und zu prüfen, was umgesetzt werden kann und soll.“