Per Klick zum Hundespaß zu Hause: Hundetrainerin gibt Tipps für Heimübungen

Langwedel - Soziale Kontakte fehlen derzeit nicht nur vielen Menschen, sondern auch vielen Hunden. Die Möglichkeiten zum ausgelassenen Toben sind infolge der Corona-Pandemie, aber auch angesichts der seit dem 1. April geltenden Brut- und Setzzeit stark eingeschränkt.

Janna Mira Scherzinger betreibt eine Hundeschule im Flecken Langwedel. Infolge der behördlichen Anordnungen musste die 29-Jährige den Betrieb vorläufig einstellen, aber sie hat eine Facebook-Gruppe gegründet, die Anregungen bietet, wie man seinen Hund weiterhin auslasten kann. „Die Idee zu dieser Gruppe kam mir, weil ich sehr dankbar für mein Leben und meinen wundervollen Job als Hundetrainerin bin. Natürlich habe auch ich momentan, wie viele andere Menschen, teilweise Existenzängste, aber ich empfinde es als absolutes Privileg, dass wir trotz einer Ausnahmesituation immer noch genügend zu essen haben. Viele Menschen haben dieses nicht mal im Normalzustand“, erklärt Scherzinger den bis gestern 180 Mitgliedern der Gruppe „Hundeschule Janna Mira <3 Zuhause und doch Zusammen!“

„Viele können ihren Hund derzeit nicht mehr so aktiv beschäftigen. Spaziergänge mit Hundefreunden sind eingeschränkt“, sagt die Trainerin. In ihrer Gruppe solle es um die eine oder andere Erziehungsfrage gehen. Eine Tierärztin will sie interviewen und zeigen, wie man mit Übungen, die sich mit einfachen Mitteln umsetzen lassen, „trotz Corona-Krise zusammen eine schöne Zeit verbringen kann“.

+ Wo sind die Leckerlis? Mit der Nase dicht über dem Karton inspiziert Fuchs-Hündin Dingo den Inhalt. © Bruns

Dass Hundeschulen vorerst ihre Pforten schließen müssen, sei behördlich angeordnet worden, erklärt sie. Beruflich liegt für die 29-Jährige aber nicht alles auf Eis, da sie selbstständig mit ihrer Hundeschule ist, aber zugleich angestellt bei dem Online-Hundetraining-Internetportal „mydog 365“. Und natürlich lebt sie auch nicht ohne Hund. Ihre vierbeinigen Begleiter sind die knapp zweijährige Harzer Fuchs-Hündin Dingo und Senior Rocky. Ein Mix aus Schäferhund und Harzer Fuchs.

Vielfältige Übungen sorgen für Spaß und Ausgeglichenheit

Beide lassen sich nicht lange bitten, als Frauchen für die Leser der Kreiszeitung Beispiele für den Hundespaß zu Hause demonstrieren will. Für Dingos erste Aufgabe befüllt sie einen Karton mit zusammengeknüllten Zeitungsseiten und wirft ein paar Leckerlis hinein. Trockenfutter geht genauso. Was sonst also im Napf landet, muss der Hund nun suchen. Rockys Leckerlis versteckt sie in einem zusammengerollten Handtuch. Dies rollt er mit der Schnauze auf und wird mit dem freigelegten Futter direkt belohnt. Um Konzentration und Muskelaufbau geht es bei der dritten Übung: Die Hündin steigt mit den Vorderpfoten auf einen Gegenstand, in diesem Fall einen Wäschekorb (der nicht wegrutschen sollte), und bleibt in dieser Stellung, bis Scherzinger das Kommando gibt, wieder zu laufen. Oder Rocky bleibt geduldig liegen, bis sie das Futter kreisförmig um ihn verteilt hat und er es nehmen darf. „Da kann man das Praktische mit dem Lustigen verbinden. Kann ein Hund diese Position nämlich länger halten, habt ihr es beim Tierarzt viel leichter, und meinem Rüden Rocky hat es letztes Jahr zwei Vollnarkosen erspart“, verrät sie in der Gruppe. Als Kommentar haben die Teilnehmer viele Fotos der eigenen Hunde beim Absolvieren der Übung hochgeladen.