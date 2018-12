Ein kleines Stück Zuhause

Rana Saraiji aus Syrien besteht Ausbildung zur Sozialassistentin und ist nach knapp zwei Jahren zurück in ihrem Beruf

+ Rana Saraiji beaufsichtigt eine Gruppe beim Weihnachtssterne basteln in der „Kinderstube Achim“. - Foto: Duncan

achim - Von Lisa Duncan. Bereits anderthalb Jahre ist es her, dass Rana Sariji aus Damaskus in Achim ein neues Lebensumfeld fand. Die Geflüchtete im sogenannten Familiennachzug siedelte über zu ihrem Mann Tarek Agha. Nun hat die Syrerin auch beruflich Fuß gefasst: Über das Programm „Quik“ der Niedersächsischen Landesregierung wurde ihr in der Kinderstube Achim eine halbe Stelle finanziert. Das verschaffte ihr Luft, um nebenbei eine Ausbildung zur Sozialassistentin an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg zu machen. Pünktlich zu Weihnachten erfuhr sie von der bestandenen Prüfung. Nun kann sie ganz offiziell in ihrem ursprünglichen Beruf in Deutschland arbeiten – in der „Kinderstube Achim“, aber auch in jeder anderen Kindertagesstätte.