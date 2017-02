Kleine Naturwissenschaftler imponieren

Uesen - „Miniphänomenta heißt die Veranstaltung, bei der Schüler 30 naturwissenschaftliche und technische Experimente machen. Die präsentierten sie jetzt bei einem Tag der offenen Tür des Fördervereins Duesen an der Ueser Grundschule den Erwachsenen.

Hannah Kappes und Sophia von Ohlen, beide acht Jahre alt, zeigten und erklärten für unsere Zeitung verschiedene spannende Stationen. Als erstes zeigten sie, wie ein ganz normales, durchsichtiges, Geodreieck und Lineal in tollen bunten Farben sichtbar wird. „Das kommt durch die besondere Scheibe“, wissen sie.

Dass es sich hierbei um zwei sich kreuzende Polarisationsfilter handelt werden sie später bestimmt noch erfahren. Dass die Stimme, wenn sie durch ein langes Rohr geht, tiefer wird, zwei sich gegenüberstehende Spiegel zu einem endlosen Blick führen und Schwingungen durch eine Verbindung übertragen werden, haben die zwei eindrucksvoll demonstriert.

Die Idee der Miniphänomenta geht auf die Arbeiten von Prof. Dr. Lutz Fiesser zurück. Er gilt als Begründer des ersten deutschen Science Centers, der Phänomenta in Flensburg, und hat sich im Rahmen der Lehrerausbildung über Jahrzehnte mit der Frage befasst, wie der geeignete Rahmen für elementare naturwissenschaftliche Erfahrungen in Schule und Unterricht geschaffen werden kann.

Frei zugängliche Experimentierstationen, an denen naturwissenschaftliche und technische Phänomene von Kindern erlebt und dann kooperativ geklärt werden, fördern die Forschungsfähigkeit und die Freude am eigenen Erkennen. Bevor die Miniphänomenta in der Grundschule in Uesen installiert werden konnte, musste die Fachkonferenzleiterin Sachkunde, Berta Dorff, zu einer zweitägigen Fortbildung.

„In mehreren Stufen wurde das Bewusstsein geweckt, dass Kinder an solchen Experimenten außerordentlich intensiv und erfolgreich lernen.“ Lehrer sollten dabei zurücktreten und keinesfalls vorschnell Erklärungen anbieten,erläutert Dorff.

hem