Kleine Explosion im Haus Am Feldrain

Offenbar Computerteil durchgeschmort

+ © Foto: Butt Hier suchen Feuerwehrleute mit einer Wärmebildkamera nach dem Ausgangspunkt der Verpuffung. Verletzt worden war niemand. © Foto: Butt

Achim – Der laute Knall in einem Wohnhaus an der Straße Am Feldrain rief am Sonnabendmittag die Achimer Ortsfeuerwehr auf den Plan. Laut Ortsbrandmeister Thomas Köster haben die Hausbewohner nach dieser Verpuffung aber alles richtig gemacht.