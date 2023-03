Kleine, bezahlbare Bleiben müssen her

Von: Michael Mix

Mietwohnungen, auch sozial geförderte, entstehen derzeit vor allem im neuen Lieken-Quartier. Aber Bedarf auf diesem Sektor herrscht weiterhin. © Mix

Achim – Achim mit aktuell rund 33 000 Einwohnern wird nach Prognosen von Experten weiter wachsen. Vor allem aufgrund der verkehrsgünstigen Lage bleibt die Weserstadt ein begehrter Zuzugsort. Allerdings fehlen in Achim kleine, bezahlbare und barrierefreie Wohnungen. Was sich aber in den kommenden Jahren ändern soll. Politik und Verwaltung wollen den Mangel mit Hilfe eines sogenannten Wohnraumversorgungskonzepts beseitigen.

Das Thema steht auf der Tagesordnung des Stadtrats, wenn dieser am Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, im Ratssaal zum ersten Mal in diesem Jahr zu einer öffentlichen Sitzung zusammentritt. Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz hat die Beschlussempfehlungen der Verwaltung bereits einstimmig befürwortet. Danach soll das von 2017 fortgeschriebene Konzept als Grundlage für die Inanspruchnahme der Fördermittel des sozialen Wohnungsbaus des Landes Niedersachsen in der Stadt Achim dienen. Außerdem wird es privaten Akteuren auf dem Wohnungsmarkt als „Informations- und Handlungsgrundlage“ empfohlen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, dass die interfraktionelle Arbeitsgruppe „Sozialer Wohnungsbau“ Grundsatzbeschlüsse auf diesem Aufgabenfeld vorbereitet und Bauleitplanverfahren „priorisiert“.

Die Bevölkerungsentwicklung Achims werde vom Landesamt für Statistik, dem Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen, der N-Bank und dem Kramer-Gutachten aufgrund der verschiedenen Ausgangsjahre und Prognoseverfahren unterschiedlich eingeschätzt, stellt das von der Stadt mit der Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzepts beauftragte Bremer Planungsbüro Protza und Theiling zunächst mal fest. Aus den vorliegenden Zahlen sei ein „Mittelpfad“ berechnet worden, der ein Bevölkerungswachstum von 2021 bis 2025 in einer Größenordnung von etwa 900 Personen beziehungsweise 420 Haushalten prognostiziert. Für 2026 bis 2030 geht das Planungsbüro von einer Zunahme von 250 Personen oder 130 Haushalten aus.

„Im Ergebnis wird für den Zeitraum 2022 bis 2025 ein Bedarf an etwa 420 neuen Wohneinheiten und für den Zeitraum 2026 bis 2030 ein zusätzlicher Bedarf von circa 240 Wohneinheiten prognostiziert“, informierte Verwaltungsmitarbeiterin Layla Smorra in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Aufgrund von laufenden oder bereits abgeschlossenen Bauleitplanverfahren könnten kurzfristig etwa 470 Wohnungen entstehen. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sei der Bau von weiteren „255 bis 310 Wohneinheiten“ realistisch.

„Der quantitative Bedarf an zusätzlichem Wohnraum ist somit gedeckt“, sagte Smorra. Wichtig sei die „Nachsteuerung hinsichtlich der qualitativen Bedarfe, insbesondere an preisgebundenen Wohnungen“.

Das Bevölkerungswachstum in Achim entsteht dem Planungsbüros zufolge vornehmlich durch Zuwanderung. Aber auch der Anstieg des Durchschnittsalters der Einwohnerschaft setze sich weiter fort, die Altersgruppe der ab 60-Jährigen wachse. „Eine zunehmende Zahl von Ein- bis Zwei-Personen-Haushalten ist die Folge.“

Vor diesem Hintergrund hat das Büro eine Reihe von „Handlungsempfehlungen“ aufgelistet. So sollten „Empty-Nest-Haushalte“ nach dem Auszug der Kinder in allen Stadtteilen attraktive wie bezahlbare kleinere Wohnungen, eventuell sogar auch mit Service-Angeboten, vorfinden, um ihnen einen Umzug zu erleichtern.

Behausungen mit drei und mehr Zimmern seien in Achim ausreichend vorhanden, nachgebessert werden müsse bei Unterkünften bis etwa 70 Quadratmetern, schreibt das Büro. „Bis 2030 gibt es einen Bedarf von etwa 370 barrierefreien (kleinen) Wohnungen. Diese sind auch im Bestand durch Umbauten zu erreichen.“ Diese könnten in einem Zuge mit energetischen Sanierungen erfolgen.

„Sinnvoll wäre eine aktive Bodenvorratspolitik“, schlägt das Büro weiter vor. Wenn dies nicht möglich sei, sollte die Stadt Vergaben für weitere Wohnbauvorhaben umsetzen. „Hier sollten die qualitativen Bedarfe des Wohnraumversorgungskonzeptes handlungsleitend sein.“ Stadteigene Grundstücke gelte es nach Festpreis und / oder im Erbbaurecht zu vergeben, „um die Preisdynamik ein wenig zu brechen“. Auf diese oder ähnliche Weise könnten auch alternative Wohnformen wie Baugemeinschaften oder kleine Genossenschaften gefördert werden.

Nachverdichtung im Stadtgebiet sei auf jeden Fall besser als weitere Flächen im Außenbereich zu verbrauchen. „Neubau auf der grünen Wiese sollte in den kommenden Jahren gegen Null gehen, einerseits um die Klimaschutzziele zu erreichen, andererseits um dem demografischen Wandel vorzubeugen und keinen Leerstand in Bestandsgebieten zu erzeugen“, zitierte Layla Smorra aus den Handlungsempfehlungen.

Darüber hinaus hebt das Planungsbüro bei dem Thema den sozialen Aspekt hervor. „Bis 2025 gibt es einen anteiligen Mietwohnungsbedarf von 70 preisgebundenen Wohnungen und einen Nachholbedarf von circa 100 Wohnungen, die von 2016 bis 2020 nicht realisiert wurden, das heißt einen Gesamtbedarf von 170 Wohneinheiten als preisgebundene Wohnungen.“ Etwa 60 Angebote dieser Art seien in Achim derzeit geplant oder im Bau. „Eine Realisierung von weiteren 110 preisgebundenen Wohneinheiten bis 2025 sollte als Ziel gesetzt werden.“

Dabei rät Protza und Theiling dazu, beide Förderwege der N-Bank zu nutzen. Nämlich für die Haushalte mit geringem Einkommen mit einer Anfangsmiete von 5,80 Euro pro Quadratmeter und für die Haushalte mit mittlerem Einkommen mit einer Anfangsmiete von 7,20 Euro. „Der Anteil an Wohnungen mit einer Anfangsmiete von 5,80 Euro pro Quadratmeter sollte dabei mindestens 50 Prozent betragen.“

Der Ankauf von Mietbindungen über fünf oder besser zehn Jahre im Bestand könne als kurzfristige Lösung den Anteil preisgebundener Wohnungen steigern, um den hohen Bedarf zu decken. Überdies sollte der Stadtrat die Quote für preisgebundenen Wohnungsbau auf 25 Prozent für alle Neubauvorhaben ab acht Wohneinheiten aufstocken.

Das Büro regt des Weiteren die Vergabe städtischer Grundstücke zu vergünstigten Kaufpreisen bei Schaffung von preisgebundenem Wohnraum an. Alternativ könne bei Projekten auf privaten Grundstücken ein Baukostenzuschuss, zum Beispiel 5 000 Euro, pro errichteter Sozialwohnung erfolgen.

Auch könne mit Fördermitteln der N-Bank Mietwohnraum modernisiert oder Belegungs- und Mietbindungen erworben werden. Der Zinsanstieg auf dem Kapitalmarkt mache das inzwischen attraktiver.

Schließlich empfiehlt das Büro, das Wohnraumbeschaffungsprogramm des Landkreises besser zu bewerben. Und auch: „Den Zuschuss von zum Beispiel 4 000 Euro pro Wohneinheit durch die Stadt Achim wieder einführen.“