Klassiker und fremde weihnachtliche Klänge

Verschiedene Gruppen gestalten Adventskonzert in der Badener Kirche / Tosender Beifall

+ Stimmgewaltig präsentierte sich die Kantorei in der Badener Kirche.

Baden – Verschiedene Klangkörper gestalteten am Sonntag das Adventskonzert der evangelischen Kirchengemeinde Baden. Der Posaunenchor, die Kantorei, der Chor Open Up, die Gitarrengruppe und Organist Tim Prolingheuer mischten dabei in der Badener Kirche mit.